Szene aus "Tempest Project". Bild: Marie Clauzade

Szene aus "Antigone in Butscha". Foto: Philip Frowein

Eine vollkommen "überzeitliche Version" des Stückes "Tempest Project" nach William Shakespeare sieht Alexander Menden () bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen, die die letzte vollendete Regiearbeit des im Juli mit 97 Jahren gestorbenenauf die Bühne bringen: "Hier geht es um-, um, die zwischen Prospero und Ariel, die zwischen Miranda und Ferdinand. ... Die Annäherung zwischen den beiden ist ein Aufeinanderzuschreiten, eine zugleich spielerische und schüchterne Geste. Und selbst die albernen Szenen, in denen Caliban die Clownsfiguren Trinculo und Stephano zum Aufstand aufstachelt, sind geläutert durch den. Was bei anderen leicht preziös werden könnte, gerät unter den Brook mit seinen mehr als 70 Jahren Regieerfahrung zu." In der findet auch Andreas Wilink: "Brooks tief gründende Kennerschaft scheint Voraussetzung für seine Unbefangenheit in der Beschäftigung mit dem Stoff, der sich unsvorstellt."Viel von' namensgebender Vorlage erkennt Valeria Heintges nicht mehr, wenn der ukrainische Regisseur"Antigone in Butscha" am Pfauen des Zürcher Schauspielhauses uraufführt. Bewegt und beunruhigt sieht sie das Stück über eine Fotografin, die ihrer Ehe entkommen will und in derlandet, dennoch: "Lena Schwarz ist Antigone: die Ehefrau, die mit Pseudo-Gutlaune die wattene Enge der Ehe und der Heimat zu überspielen versucht. Und die als Kriegsfotografin, in keiner Sekunde klischiert oder peinlich, ihrer inneren Leere entflieht. Erfüllung findet sie ausgerechnet in Butscha, in einer tiefen Freundschaft mit einer Frau, die alles verlor: Das Kind schon vor Jahren, den Mann vor einigen Tagen. Die Ukrainerin Vitalina Bibliv ist ausschließlich im Video zu sehen, in dem sie phänomenal und ungeheuer bewegend-Kerker verkörpert. Als spielte sie keine Rolle, sondern schilderte eigenes Erleben, eigenes Trauma, als hätte sie wirklich eine Fotografin aus der tiefsten Verzweiflung gerettet." In der sieht auch Roman Bucheli eine "abgründig kluge" und "" Inszenierung, die das Grauen ohne Kitsch und Zynismus in unsere Alltagsrealität bringt.Am Donnerstag wurden die Theaterregisseurinund die Dramatikerinin Moskau festgenommen. Ihnen wird wegen des Theaterstücks "Finist - Heller Falke" über junge Russinnen, die sich dem IS anschlossen, "öffentliche Rechtfertigung von" vorgeworfen, es drohen bis zu sieben Jahre Haft, berichtet unter anderem Herwig G. Höller im: "Die Regisseurin sei wohl nicht das Hauptziel, sagte am Donnerstagabend die im Exil lebende künftige Schauspielchefin der Salzburger Festspiele,, dem. 'Ich habe den Verdacht, dass alles dafür konzipiert wurde, um dieund ihre Leiterin Marija Rewjakina zu zerstören', erklärte sie. Das Moskauer Theaterfestival gilt als eine dereines bunten und beim Publikum auch äußerst erfolgreichen Theaters, das in den vergangenen Jahren in Russland immer mehr an Rand gedrängt worden ist." In der schreibt Stefan Scholl.Außerdem: In der spricht Ida Luise Krenzlin mit den beiden Schauspielerinnenund, die in der Volksbühne mit der Performance "Artist at work" zur Revolution der faulen Frauen aufrufen. In der berichtet Dietrich Heißenbüttel von gemeinsamen Proben des Théâtre Soleil aus Ouagadougou und des Theaters Prekariat aus Stuttgart. In dergratuliert Hubert Spiegel dem Schauspieler und Regisseurzum Siebzigsten. Besprochen werdenMolière-Überschreibung "Der Menschenfeind" im Wiener TAG (), die Veranstaltungsreihe "Dyke Dogs", die seit dieser Spielzeit lesbisch-queere Perspektiven an die Schaubühne bringt ( Tsp ) undInszenierung von"(Kein) Weltuntergang" am Theater Paderborn ( nachtkritik ).