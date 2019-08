Buchautor

Dana von Suffrin

Dana von Suffrin, geboren 1985 in München, studierte Politikwissenschaft, Neuere und Neueste Geschichte und Komparatistik in München, Neapel und Jerusalem. Seit 2009 ist sie Museums- und Stadtführerin in München. 2017 promovierte mit einer Arbeit zur Rolle von Wissenschaft und Ideologie im frühen Zionismus, seitdem ist sie Postdoc an der LMU München. Sie lebt in München.