André Masson: Le sang des oiseaux, 1956, Centre Pompidou

Überwältigt kommt-Kritiker Stefan Trinks aus dem Hessischen Landesmuseum Darmstadt, das mit der Ausstellung "Urknall der Kunst" jenen Moment zeigt, als diealle Tradition über den Haufen warf, um sich von deninspirieren zu lassen, die der Ethnologein Ägypten und Simbabwe erforscht hatte: "Auchfieberte stets Frobenius' neuen Bildern aus dem Altertum entgegen, wie eine Gegenüberstellung in Darmstadt augenfällig macht: Die Reptilien seines Bildes 'Zweierlei Schildkrot' ähneln verblüffend zwei behäbigen und in die Fläche projizierten Steinzeit-Schildkröten aus Simbabwe der Zeit von 10.000 vor Christus. Wie bei seinem 'Vorbild' füllt auch Klee die Körper der Tiere vollständigaus. Er nutzt dafür wie so oft Kleisterfarbe, diewirkt. Vielleicht weil diein Frankreich und die Endzeitstimmung des dortigen Fin de Siècle in besonders hohen Amplituden ausgeschlagen hatten, gingen die Künstler in Paris weiter zurück in die Vergangenheit als andernorts."Die Sanierung deswird - nicht überraschend - doch ein wenig teuer als geplant, berichtet unter anderem Andreas Kilb in der. Statt 240 Millionen Euro werden mittlerweile 1,2 Milliarden Euro für das Vorhaben veranschlagt, dafür soll das Museum teilweise bis 2037 geschlossen bleiben. Kilb räumt ein, dass es gute Gründe für die Kostenexplosion gibt: "Aber je länger das Drama dieser teuersten aller deutschen Kulturbaustellen dauert, desto öfter fragt man sich, warum Politik und Museumsverantwortliche nicht schaffen, was in anderen europäischen Hauptstädten regelmäßig gelingt: eine. Ist es die Sorge um die Objekte? Oder doch nur die alte deutsche?" Der zitiert Stefan Weber, seit 2009 Direktor des Museums für Islamische Kunst: "Ich habe mindestens." Weitere Berichte in Tagesspiegel oder ZeitOnline Weiteres: In derbegrüßt Catrin Lorch, dass Kulturstaatsministerin Claudia Roth im Restitutionsfall von"Madame Soler" Druck auf Bayern ausübt.Besprochen werden Arbeiten vonundzu Ageismus im Wiener Wuk (die Standard -Kritiker Helmut Ploebst schön vor Augen führen, wie "die von der Digitalindustrie ausgebeutete Jugend, die Erwachsenen in ihren Burnout-trächtigen Tretmühlen und die weggestoßenen Alten" gegeneinander ausgespielt werden), die Klimakunst-Ausstellung "Vor dem Sturm" im Privatmuseum Bourse de Commerce des Multimilliardärs François Pinault ( Tsp ) und Carey Youngs Porträts britischer Richterinnen "Appearance" in der Modern Art Oxford Guardian ).