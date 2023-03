Szene aus "James Brown trug Lockenwickler" am Residenztheater München. Bild: Sandra Then

Im Kongo geboren: Dieudonné Niangounas "Portrait Désir". Foto: Compagnie Les Bruits de la rue

DieinStück "James Brown trug Lockenwickler" greift Regisseur Philipp Stölzl in seiner Inszenierung am Residenztheater München mit bewundernswerter Leichtigkeit auf, freut sich Christine Dössel in der. Das Stück handelt von einem Mann in der Psychiatrie, der glaubt, er sei Céline Dion, und von einem Weißen, der sich für schwarz hält. Auf Provokation kommt es Reza dabei nicht an: "Es ist ein, der jedem das Seine und alles offen lässt. Er hat etwas. Man geht ein wenig verstört heraus. Nicht belehrt, sondern befragt, beschwingt, mit einem Nachklang. 'Moderne Harmonie.', notierte Reza zu ihrem Stück. Das trifft es gut."-Kritiker Hannes Hintermeier ist vor allem der Hauptdarsteller aufgefallen: "Philippe schaukelt in schwarzem Anzug mit kurzen Hosenbeinen, weißem Hemd und schwarz-weißen Lederschuhen im Park, Céline tritt als Diva im knallroten Trainingsanzug auf, mit meterlangem blauem Schal und Sonnenbrille.. Vincent zur Linden spielt Céline bezwingend weiblich, nur gelegentlich ironisiert er die Figur."Als Abend voller Theatermagie erlebt eine überwältigte-Kritikerin Esther Boldt das Tanzstück "Portrait Désir" von Regisseurund seiner Compagnie Les Bruits de la Rue im Frankfurter Mousonturm: "Es verwebt Biografien historischer Frauenfiguren Westafrikas und den Widerstand gegen Kolonisierung und Sklavenhandel mit europäischer Mythologie und fragt nach der Rolle der Frau in der Geschichte. Die Kindsmörderin Medea und die Seherin Kassandra treffen auf die westafrikanischen Königinnen Pokou und Nzinga und eben auch auf die Prophetin Kimpa Vita, die in einer fulminanten Szene den Kapuziner (Mathieu Montanier) umtanzt, als wolle sie einen Exorzismus an ihm vornehmen, während sie (Dariétou Keita) ihm klarzumachen sucht, wie anmaßend es sei, dem Kongo einenvorsetzen zu wollen: Gott sei vielmehr im Kongo geboren, und sie sei eine Frau!"Besprochen werdenAdaption von Heiner Müllers "Die Schlacht" am Gorki-Theater Berlin (Inszenierung von Ödon von Horvaths "Kasimir und Karoline" am Burgtheater Wien (),"Die letzte Verschwörung" auch in Wien, an der Volksoper ( Standard ),Inszenierung von Friedrich Dürrenmatts "Die Physiker" am Staatstheater Kassel ( FR ),Inszenierung von Pedro Calderón de la Barcas "Das Leben ist Traum" am Staatsschauspiel Dresden ( nachtkritik ),"Ballet of (Dis)obedience" in Köln (das SZ -Kritikerin Dorion Weickmann sehr innvoativ und herrlich ausgelassen findet),Adaption von Lucy Kirkwoods Roman "Moskitos" am Staatstheater Nürnberg ( nachtkritik ).