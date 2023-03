Szene aus "Maigret" mit Gérard Depardieu.

Antonina Miliukova in "Tchaikovsky's Wife"

Eine starke These vertritt Andreas Kilb in derBisher sei der wunderbare Simenon-Film "Monsier Hire"bester Film, jetzt sei es sein neue Maigret-Film "Maigret und die junge Tote". Mit Staunen betrachtet Kilb die Schauspielkunst von Lecontes Maigret-Darsteller, der zuletzt eher für den "konsequenten Crashkurs" in seinem Leben von sich reden machte. "Es gibt Simenon-Verfilmungen, die von einem Fall, und solche, die von einer Epoche handeln. 'Maigret' gehört zur zweiten Kategorie, und deshalb ist Depardieu die ideale, vielleichtfür die Hauptrolle. Sein Spiel ist noch reduzierter als das von, der den legendären Kommissar dreimal verkörpert hat und in der Erinnerung noch immer alle nachfolgenden Serienhelden überragt. Dafür schlägt Depardieus Präsenz alle anderen Darsteller der Rolle um Längen. Sein kolossales Gewicht scheint vor der Kamera um die Hälfte zu schrumpfen."



In Kirill Serebrennikows Russland "wird es nie mehr richtig hell", schreibt Eleonore Büning in der NZZ in der Besprechung von Serebrennikows Film "Tchaikovsky's Wife". Der Regisseur erzählt hier die "tragische Mesalliance" mit Antonina Iwanowna Miliukowa, die Tschaikowski heiratet, um seine Homosexualität vor der Gesellschaft zu kaschieren. Serebrennikow benutzt dabei bisher unbekannte Quellen, so Büning, die das Bild Antoninas neu bewerten. Der Film, über den sie anfangs leicht mokant berichtet, nimmt sie am Ende doch gefangen: "Wie gespenstisch ähnlich sieht der amerikanische Schauspieler Odin Lund Biron dem Komponisten! Er schlüpft so tief hinein in die Rolle, dass man meint, er sei Tschaikowsky direkt aus dem Gesicht geschnitten. Biron war bis 2022 Mitglied der Theatertruppe Serebrennikows am Gogol-Center in Moskau, heute lebt er in Berlin. Sein Tschaikowsky hat einen bizarr vieldeutigen Humor. Er ist verwöhnt und gewohnt, zu kommandieren. Divenhaft charmant, zynisch. Zugleich unsicher und launisch. Seinen Diener und Bettgenossen Aljoscha scheucht er herum. Seine Frau, Mittel zum Zweck, wird schikaniert, sobald sich ihre Mitgift in Luft aufgelöst hat."

Außerdem: Georg Seeßlen plädiert in einem Essay für eine "neue Philosophie des Kinos". Carolin Weidner berichtet von der letzten Ausgabe des Grazer Diagonale unter Peter Schernhuber und Sebastian Höglinger. Susan Vahabzadeh gratuliert den "Monty Python" zum Achtzigsten. Ulrich Seidler schreibt den Nachruf auf den im Alter von nur 53 Jahren verstorbenen Schauspieler.