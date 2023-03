Bild: Josef Bolf, Rückspiegel, 2015. Zeichnung und Collagen auf Papier

Bild: LuYang, LuYang Vibratory Field, Kunsthalle Basel, 2023, Ausstellungsansicht, Foto: Philipp Hänger / Kunsthalle Basel

Wie im Rausch fühlt sich Susanne Altmann (), wenn ihr, der frühere Generaldirektor der Prager Nationalgalerie, mit insgesamt 51 KünstlerInnen in der Ausstellung "Alle Macht der Imagination" im Dresdner Lipsiusbau eine "" verabreicht: "Hier wird die gesamtegefeiert, garniert mit zeitgenössischen Positionen. (...) Auch, die Grand Dame der aktuellen tschechischen Szene, stellt ihre visuell-akustische Installation aus Lasern und vibrierenden Spiegelfolien hier ganz in den Dienst des Spektakels. Eine sozusagen formalistische Überraschung, dienten ihr die gleichen Elemente bisher oft dazu, kritische Kommentare zum Anthropozän oder zur globalen Situation der Menschenrechte abzugeben. Im Kontext der 'Imagination' bilden ihre 'Resonances' gleichsam ein Dach, unter dem sich auch - dem deutschen Publikum kaum bekannte -(1908-1965) anthropomorpheaus den 1930er Jahren befinden."In einer " verirrt sich derweil Katharina J. Cichosch () in der Ausstellung "Vibratory Field", die die Kunsthalle Basel dem in Shanghai geborenen, genderfluiden Künstlerausgerichtet hat: "Yangs überbordende Digitalwelten sind stets eingefasst in den sorgfältig gestalteten realen Raum, aus dem heraus sie in ihreentführen. In wilden Stakkati begegnen einemund Menschen, oft angelehnt an den Künstler selbst. Sie erscheinen in ständiger Transformation wie die Kulissen, durch die sie gejagt werden: Chinoiserie und Gaming-Ästhetik,und tibetischer Buddhismus, Techno, Fashionpunk, Neurologie und Verhaltenstherapie dreschen imeines nie enden wollenden Youtube-Videos auf ihr Publikum ein. Derweil wird von einer Off-Stimme philosophiert über das Sein und das Selbst, Höllenqualen, Bewusstsein, Wahrnehmung.""Schade, dass die Kunsthalle Baden-Baden nur zwei Werke vonzeigt", seufzt Adrienne Braun im: "So geht derweiter, die unter dem Direktor Johan Holten nicht nur internationale Strahlkraft besaß." Sehenswert findet sie die beiden unter dem Titel "Whiteface" gezeigten Videoarbeiten dennoch: Breitz hat aus Texten von Nachrichtensprechern, Fernsehmoderatoren und Prominenten "herausgeschnitten, was diese zuin Mikros gesprochen haben. Das klingt mal zynisch, mal selbstgefällig und oft." Aber: "Auf der riesigen Leinwand sind nicht etwa die TV-Moderatoren und Politiker zu sehen, die hier kokett behaupten '' oder 'Nicht alle Leute sind Rassisten'. Die Künstlerin selbst scheint diese eingespielten Sätze zu sprechen und schlüpft dazu in, trägt hier eine Langhaarperücke, inszeniert sich dort androgyn - und provoziert beim Publikum. Denn man ertappt sich dabei, wie hilflos man reagiert, wenn Rollenmuster nicht greifen und eine Frau mit Männerstimme spricht, die sich in keine Schublade stecken lässt."Außerdem: Anlässlich der Ausstellung "Maschinenraum der Götter" im Frankfurter Liebighaus, in der auch zwei Objekte vonzu sehen sind, hat der Künstler vor Ort unter anderem über sein im Juni kommendes Projekt gesprochen, berichtet Lisa Berins in der: "Dann will der Künstler; es sollen '125 Gesichter des Mondes' sein, die mit nicht mehr lebenden Persönlichkeiten verbunden seien." In besucht Jens Malling das Depot des ehemaligen Bergbauunternehmens, in dem sich der mutmaßlichbefindet. In der resümiert Aldo Keel einen Streit umGemälde "Leiv Eiriksson entdeckt Amerika", das im neuenzunächst nicht mehr gezeigt wurde und nach einem Shitstorm wieder aus dem Depot geholt wurde. Ebenfalls in der singt Marc Zollinger ein Loblied auf den deutschen Kunsthistoriker, der dieals neuer Direktor in eines der "international trendigsten" Museen verwandelt hat.Besprochen werden die Ausstellung "Oh Lord, Don't Let Them Drop That Atomic Bomb on Me" im Kunsthaus Bregenz ( Tagesspiegel ) und die Ausstellung "Sonne. Die Quelle des Lichts in der Kunst" im Museum Barberini in Potsdam ("Grandios", meint Stefan Trinks in der).