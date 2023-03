Sprache als undurchdringliche Maske: "Saint Omer" von Alice Diop

Mit ihrem ersten Spielfilm "Saint Omer" ist die bis dahin mit dokumentarischen Formaten arbeitende Regisseurindie erste schwarze Französin, die für einen Oscar nominiert ist. Es geht um eine an der Sorbonne Philosophie studierende Senegalesin, die sich vor Gericht wegen der Tötung ihres 15 Monate alten Babys verantworten muss - die Vorlage dafür lieferte ein tatsächlicher Fall im Jahr 2013, dessen Prozess Diop beobachtete. "Saint Omer" ist eine "Reflexion, die sich zugleich in unterschiedliche Verästelungen vonbegibt", schreibt Carolin Weidner in der. "Katalysator dafür ist Rama (Kayije Kagame), eine Pariser Literaturprofessorin, die, ähnlich Diop, dem Prozess beiwohnt und erschüttert ist von den Aussagen einer Frau, in der sie sich auch ein bisschen selbst erkennt." Dabei wirkt der Film "wie ein sehr akkurater, beschreibender und dennoch nicht immer zugänglicher Text, einer, der nie auffordert, sondern vielmehr anbietet, der möchte, dass man sich zumindest inbegibt. Es ist eine Herangehensweise, die sich ebenfalls in ihren Dokumentarfilmen zeigt, die nicht zuletzt immer wieder nach derforschen: der einer in Frankreich geborenen und sozialisierten Intellektuellen, deren Eltern in den sechziger Jahren aus dem Senegal kamen."Die Täterin weiß selbst nicht recht, was in sie gefahren ist und erhofft sich vom Prozess Aufklärung über sich selbst, erklärt Philipp Stadelmaier in der: "Sie spricht davon,worden zu sein, eine senegalesische Jeanne d'Arc unter dem Einfluss von übersinnlichen, unerklärlichen Kräften. Kulturelle Unterschiede scheinen in ihren Aussagen auf, der Rassismus der weißen Franzosen." Und stets betont sie, "die Dinge nicht genauer darstellen zu können. Sie wollte zuarbeiten, dem Philosophen der Sprache. Dass die Sprache eine Grenze undist, die die Dinge, über die sie spricht, immer auch verschleiert, ist die einzige Wahrheit, die hier enthüllt wird." Marie-Luise Goldmann von derist davon nicht überzeugt : Der Film "weidet sich etwas zu sehr an seiner eigenen- was sich lediglich mit der Idee rechtfertigen ließe, so seien Gerichtsprozesse und die menschliche Psyche eben: Eine Tat wie diese kann nicht erklärt werden, also müssen alle Versuche zwangsläufig im Sand verlaufen." Weitere Besprechungen im Tagesspiegel geht imvor"Die Fabelmans" (mehr dazu bereits hier ) auf die Knie: Eine wunderschöne Szene reiht sich an die andere. "Nach über 50 Jahren produktiven Hollywood-Schaffens hat Spielberg sich an den dezidiertjener Motive und Sujets gewagt, die seine Erfolgsformel begründen. ... Erstaunlich mutet die von Idealisierung und Scham befreit wirkende Aufrichtigkeit seines Selbsttherapiefilms an, mit der Spielbergsche Erfahrungswirklichkeiten sowohl humorvoll als auchgedreht scheinen." Weitere Besprechungen in FR und Artechock . Philipp Bovermann porträtiert in derdie Schauspielerin, die Spielbergs Mutter spielt.Weitere Artikel: Julia Lorenz von beobachtet im Kino einen Trend zur. Klassik-Kritiker Frederik Hanssen ärgert sich in seiner-Kolumne über die zahlreichen "faktischen Fehler" bei der Darstellung des Orchesteralltags in"Tár" ( unsere Kritik ). Ulf Vogler und Cordula Dieckmann ( Tsp ) und Michael Hanfeld ( FAZ ) schreiben Nachrufe auf den TV-SchauspielerBesprochen werdenim Video-on-Demand erhältlicher Western "Dead for a Dollar" mitund("Als Liebhaber des Genres dürfen einem durchaus", schwärmt Lukas Foerster im),und"Scream 6" ( FR ),"Alle wollen geliebt werden" ( Artechock ) und eine Doku über den taz ).Außerdem erzählt uns die, welche Filme sich in dieser Woche lohnen und welche nicht.