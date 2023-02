Joachim Hentschel von derkriegt schon graue Haare darüber, dass er sich ständig mitund dessen politischen Ausdünstungen befassen muss. Den jüngsten zufolge sei der russische Angriff auf die Ukraine "über alle Maßen provoziert" worden - so von Waters vorgetragen unter anderem vor wenigen Tagen, auf einehin, bei seiner Rede vor dem. Hentschel sieht jetzt das Publikum der angekündigten Waters-Deutschlandtour in der Verantwortung: "Wenn sich einer so verrannt hat wie Roger Waters, wenn einer einen derart eitlen, verbitterten Kampf führt, in dem es um kommunikative Flughöhe und einegeht - dann ist das Publikum gut beraten, besonnen zu reagieren: Wieist die Vorstellung, gewaltige Songs wie 'Wish You Were Here' oder 'Us And Them' von dem Mann vorgesungen zu bekommen, zu dem Roger Waters geworden ist? Man muss Konzerte nicht verbieten. Man kann auch einfach, wenn der Mann mit seiner angemieteten Band in die Stadt kommt."Dassaufals Generalmusikdirektor dernachfolgt, kann sich Frederik Hanssen in seinem-Kommentar nicht so recht vorstellen. Die aus der Ukraine stammende"wäre zweifellos eine spektakuläre Wahl. Mit, dem langjährigen Musikchef am Londoner Royal Oper House Covent Garden, würde man auf Nummer sicher gehen. Mein Favorit aber ist. Er hat als Chef des Deutschen Symphonie-Orchesters seine Klangzauberer-Fähigkeiten unter Beweis gestellt, und wird darum auch von den Berliner Philharmonikern regelmäßig eingeladen. Vor allem aber ist er ein ausgewiesener Musiktheater-Mann - der seine Jobs am Theatre du Capitole de Toulouse und am Moskauer Bolschoi Theater nolens volens nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs niedergelegt hat."In derwiderspricht Reinhard J. Brembeck seinem-Kollegen Manuel Brug, der kürzlich überaus unterwältigt darauf reagiert hat, dassneuer Chef derwird (unser Resümee ): "Dudamel garantiert das", denn er "mit seinem dunklen Lockenhaar und dem lachend Begeisterung, Leidenschaft wie Sensibilität ausstrahlenden Gesicht ist Naturereignis, Animator, Träumer und Visionär in Personalunion. Diese Mischung ist überwältigend einmalig."Außerdem: Anna Schors stellt in der taz die Aufführungspraxis desvor. SZ-Kritiker Harald Eggebrecht freut sich über die intimen Klangqualitäten des neuen Konzerthauses in Kronberg . Thomas Stillbauer erinnert in deran das erste, vor 60 Jahren erschienene-Album. Detlef Diederichsen ( taz ), Harry Nutt ( FR ) und Bodo Mrozek ( ZeitOnline ) schreiben zum Tod von(weitere Nachrufe hier ). Arno Raffeiner berichtet aufvon seiner Begegnung mit der Soulmusikerin, bei der er feststelle: "bei Kelela".Besprochen werden eine vondirigierte Aufführung von' "Symphonia domestica" durch das NZZ ), ein vondirigiertes-Konzert der Tsp ),undAlbum "Hey Dostum, Çak!" mit anatolischen Folksongs ( taz ) und drei wiederveröffentlichte Alben des Jazzpianisten, in denen-Kritiker Andrian Kreye einen Grundstein des Hip-Hop sieht. Auch "The Awakening" ist dabei: