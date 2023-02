Hebbels "Nibelungen". Foto: Candy Welz / Nationaltheater Weimar

. Wie dieselbst berichtet , hat Ballettchefdie Tanzkritikerin Wiebke Hüster bei der Premiere des Balletts "Glaube, Liebe, Hoffnung" angegriffen und: "Offenbar provoziert durch ihre Rezension seines Den Haager Ballettabends 'In the Dutch Mountains', drohte er ihr zunächst ein 'Hausverbot' an und warf ihr vor, für Abonnementskündigungen in Hannover verantwortlich zu sein. Immer stärker außer Fassung geratend, wurde Goecke schließlich handgreiflich: Er zoghervor und traktierte das Gesicht unserer Tanzkritikerin mit dem Inhalt. Danach konnte er durch das dicht besuchte Foyer ungehindert seiner Wege gehen." Dieist außer sich vor Wut: "Die bewusste Herabsetzung und Erniedrigung, die aus der vorbereiteten Exkrementen-Attacke hervorgeht, nehmen wir sehr ernst. Sie zeugt vom fatalen Selbstverständnis einer Persönlichkeit in hoch subventionierter Leitungsfunktion, die meint, über alle kritische Beurteilung erhaben zu sein und ihr gegenüber im Zweifelsfall auch Gewalt anwenden zu dürfen." Erinnerungen werden wach an die berühmte Spiralblock-Affäre , in der ein Schauspieler in Frankfurt dem Theaterkritikerden Spiralblock entriss und hinterher Oberbürgermeisterin Petra Roth höchstselbst sich entschuldigen musste. Dieerinnert auch daran, dasszuletzt erklärt hatte, Kritik klebe wie "Scheiße am Ärmel" (hier im DlfKultur ).Diehat sich bereits bei Hüster entschuldigt, versichert in ihrer Pressemitteilung aber auch, "ein offener Ort des respektvollen Miteinanders und Austausches" zu sein. Und: "Wir sind der Meinung, dass nun Ruhe und Sorgfalt geboten sind. Wir werden die arbeitsrechtlichen Schritte gegenüber Ballettdirektor Marco Goecke prüfen, gemeinsam beraten und dannagieren."So einen Theaterabend hatMatthias Schmidt lange nicht erlebt wie Hasko Webers Inszenierung vonTrauerspiel der "Nibelungen" am Nationaltheater Weimar. Hochkonzentriert und komplex: "Schritt für Schritt macht er diese Geschichte nachvollziehbar,. Keine vordergründigen Aktualisierungen, keine Fremdtexte, keine Videoschnipsel, keine Kampf-Choreografien. Perfekte drei Stunden, die den Regisseur kaum spüren lassen, die weder in den eigenen Ideen schwelgen noch plakativ mit einer Botschaft wedeln. In denen das Ensemble souverän arbeitet. Auf den ersten Blick ist alles ganz der Stoff. Auf den zweiten, man muss es nur bemerken wollen, betont Hasko Weber sehr wohl genau die Momente daraus, die ins Heute weisen. Nichts wird ausgesprochen, aber alles gesagt. In einem Raum, der ausgestorben schien:. Ein Hochgenuss zu erleben, dass er noch lebt und nicht mit dem DDR-Theater untergegangen ist."Weiteres: Am Schauspiel Leipzig hat es gekracht, nachdem Intendanteiner Schauspielerin den Vertrag nicht verlängert hatte, berichtet Christiane Lutz in der. Es gab Belegschaftsversammlungen, Hausverbote und Kündigungen. In einem zweiten Text betont Peter Laudenbach das gute Recht einer Intendanz, nicht mehr mit KünstlerInnen zusammenarbeiten zu wollen, aber auch die Brutalität einer Praxis, die aufsetzt, um Festanstellungen zu verhindern.Besprochen werdenInszenierung von"Wilhelm Tell" in Düsseldorf (die Nachtkritiker Sascha Westphal zufolge vor allem Tells Hybris herausarbeitet), Charlotte Sprengers Inszenierung von"Der gute Mensch von Sezuan" am Nationaltheater Mannheim ( SZ ),Oper "Sommernachtstraum" im Stadttheater Gießen ( FR ) undStück "Wunsch und Widerstand" über den Juristen und Holocaust-Überlebenden Max Riccabona am Vorarlberger Landestheater ( Nachtkritik ).