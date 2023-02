Alltäglich, sublim: Vermeers "Dienstmagd mit dem Milchkug", 1658-60. Bild: Rijksmuseum

Die Expertenkommission zurhat ihren Abschlussbericht vorgelegt ( hier als pdf ), der im Großen und Ganzen die bisherigen Einschätzungen bestätigt."People's Justice","Guernica gaza", die "Tokyo Reels" und die erst später entdeckten "Archives des luttes des femmes en Algérie" arbeiten mit groben antisemitischen Figuren. Wie Stefan Trinks in derbemerkt, könnten die Ergebnisse nicht klarer ausfallen: "Die Auseinandersetzung mit Antisemitismusvorwürfen und Antisemitismus auf der documenta fifteen war über weite Strecken vongeprägt, so der Bericht." In derfindet Jörg Häntzschel den 133 Seiten starken Bericht ausgesprochen instruktiv, aber auch fair, denn er würdigt Vielfalt, Komplexität und auch den Anspruch der Ausstellung: Doch halten die Autoren das: Das 'Wir' braucht ein 'Ihr', weil es ja sonst alles umfassen würde: Dazu gehören etwa der Staat, der Kapitalismus, der Globale Norden, die Institutionen, und eben immer wieder auch Israel und die Juden. Die seit den ersten Gerüchten von BDS-Nähe und Israelhassdurch Ruangrupa sehen die Experten in dieser Vorstellung begründet. Und je lauter die Kritik wurde, desto mehr radikalisierten sich die Kuratoren und schotteten sich ab. Pressten sie sich anlässlich des Taring-Padi-Bilds noch ein Mea Culpa ab, schossen sie später mit Rassismusvorwürfen zurück. Leugneten sie anfangs jede Nähe zum BDS, ließen sie kurz vor Ende der Laufzeit Plakate zu, die man kaum anders dennverstehen konnte. ('BDS: Being in Documenta is a Struggle')."Durchaus schonungslos findet in derLisa Berins die Kritik des Gremiums an der Geschäftsführung, sowohl unterwie dann auch unter, die sich organisatorisch und inhaltlich aus der Verantwortung gezogen haben: "Generell habe es zu wenige inhaltliche Überlegungen gegeben, zum Beispiel habe kein Konsens darüber geherrscht, welcheals Grundlage der Diskussion herangezogen werde. 'Wir wollen der Documenta nicht vorschreiben, welche Definition sie benutzen soll', erklärt Deitelhof, 'aber dass sieheranzieht, das wäre zu erwarten gewesen.' Die Auffassung, dass Antisemitismus erst dann zu ächten sei, wenn er sich als strafrechtlich relevantes Bild äußert, sei nicht akzeptabel." Im sieht Ulrike Knöfel mit dem kaum camouflierten Antisemitismus den moralischenzertrümmert: "Auf der Documenta fand noch eine andere Camouflage statt, da wurde dermancher Werke zelebriert, aber einfach nicht thematisiert, dass außer der Ästhetik auch die Botschaft der Arbeiten radikal ist." Weniger zufrieden ist Ingo Arend in. Zwar habe das Gremium von früheren "reißerischen Generalverdikten" Abstand genommen, aber diewerde eigentlich nur kraftvoll behauptet: "Die Weigerung von Sabine Schormann und Alexander Farenholtz, bestimmte Exponate in eigener Verantwortung und gegen die künstlerische Leitung zu kontextualisieren, war in dieser Interpretation der Kommission eine 'Pflichtverletzung'. In dieser Rollenbestimmung lauert freilich dieoder einer -kommissarin durch die Hintertür."Gar nicht genugkann Adrian Searle imbekommen und jubelt über die Blockbuster-Schau im Amsterdamer Rijksmuseum , die alles versammelt, was auf Reisen geschickt werden darf: Das Mädchen mit dem Perlenohrring, das lesende Mädchen, das Milchmädchen. Sie alle steigern das Alltägliche ins Wunderbare, schwärmt Searle: "Sie beschwört das ins Wunderbare gesteigerte Alltägliche. Es fühlt sich wie ein Privileg an, diesen, vertieft in ihre Tätigkeit, zu begegnen, ohne selbst gesehen zu werden. Die Ausstellung ist voll von solchen Momenten, sie führt uns durch Vermeers Karriere, so wie der Künstler selbst uns durch seine gemalten Szenen führt und leitet. Das Auge springt und huscht umher, aber Vermeer leitet uns auf Schritt und Tritt, indem er Dinge ein- und ausblendet, manche Dinge beschönigt und andere in den Vordergrund rückt. Alle Details in seiner Kunst können genau beobachtet werden - die über Delft ziehenden Wolken, die Verzierung eines spanischen Stuhls, der Grat auf einem anatolischen Teppich und das Glitzern eines Ohrrings - aber sie sind mehr als eine Bestandsaufnahme des Sichtbaren. Obwohl Vermeer einwar, war er kein Realist. Seine Gemälde sind sorgfältige, komplexe Konstruktionen. Ihre akribische Kunstfertigkeit ist eine Fiktion und eine Anspielung, die von, zu dem er nach seiner Heirat konvertierte, geprägt ist."