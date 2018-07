Dastrennt sich mit sofortiger Wirkung von der Intendantin Adolphe Binder und zum Ende des Jahres auch von Dirk Hesse, dem Geschäftsführer der Kompanie.oder- das ist hier die Frage, meint Lilo Weber in der. "Es gibt in diesem Konflikt- in erster Linie leider das Tanztheater Wuppertal. Adolphe Binder hatte es geschafft, die lange Zeit der Trauer um die große Choreografin Pina Bausch aufzubrechen, jazu wagen mit zwei abendfüllenden Stücken von Choreografen, die man im deutschen Sprachraum kaum kennt. Während 'Für sie' des Griechenin starkem Bilderbogen etwas statisch wirkte, gelang dem Norwegermit 'Neues Stück II' eine stimmige Verbindung von Schauspiel und Tanz. Beide Arbeiten wurden in Wuppertalbegrüßt."In der fasst sich Manuel Brug an den Kopf über das Intrigentheater: So wurden "Teile der Presseüber die Vorwürfe zugespielt, in denen von Mobbing, sexuellen Vorwürfen, nicht genehmigten Verhaltensweisen Binders die Rede ist. Der Zeitpunkt war klug gewählt: Teile der Kompanie waren schonbzw. beim traditionellen Paris-Gastspiel. Binder durfte sich nicht äußern, und manche Journalisten machten sich nur allzu gerne zu willfähigen Vollstreckern. Der Hauptvorwurf gegen Binder lautete: Sie habefür die kommende Saison vorgelegt. Den gab es freilich, im Team mit den Tänzern erarbeitet, Dirk Hesse hat ihn nurund sogar eine bereits avisierte Pressekonferenz dazu absagen lassen. ... Inzwischen aber sind die laut ihrer Aussage völlig uninformiertenvon Paris aus an die Presse gegangen und haben sich mehrheitlich mit einem offenen Brief und diversen Interviewsgestellt."Der meldet , dass Adolphe Binder ihre fristlose Kündigung anfechten will. In einem offenen Brief beklagt sie sich auch über die Struktur des Tanztheaters, die die künstlerische Leitung der Geschäftsleitung unterstellt: "Eine Geschäftsordnung, die dieund die es früher auch bei der Tanztheater GmbH gab, habe sie seit Frühjahr 2016 immer wieder gefordert, erklärt Binder, doch es wurde keine erlassen. Wennnun ankündigt, er wolle auch über eine Neugestaltung der Führungs- und Leitungsstruktur nachdenken, kommt das doch. Es ist nationales Kulturerbe, das hier auf dem Spiel steht".Besprochen werden erste Aufführungen in Salzburg, darunterAdaption von Knut Hamsuns Roman "Hunger" mit Sophie Rois und Kathrin Angerer ( Presse ), die-Oper "Lucio Silla" am Staatstheater Karlsruhe ( FR ),Inszenierung von Mohammad Al Attars Stück "Während ich wartete" beim Festival Theaterformen Braunschweig ( nachtkritik ), die Uraufführung vonundMusiktheater "ghostdance" beim ImPulsTanz in Wien ( nachtkritik ),Choreografie "Mitten wir im Leben sind / Bach6Cellosuiten" beim Impulstanz ( Standard ),Inszenierung von Karl Kraus' "Die letzten Tage der Menschheit" in Wien Neustadt ( Standard nachtkritik ),Inszenierung von Franz Lehars Operette "Die Blume von Hawaii" beim Lehár-Festival in Bad Ischl ( Standard ),Handlungsballett "La Strada" am Münchner Gärtnerplatztheater ( nmz ) und die Uraufführung von' Musiktheater "Die Vorübergehenden" in der Münchner Reithalle ().