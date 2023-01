verlässt in diesem Jahr seinen Posten als Chefdirigent des Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom - wird eran der Berliner Staatsoper? Clemens Haustein von derfallen dafür jedenfalls nichts als gute Gründe ein (auch wenn die Tatsache, dass Pappano ab kommender Saisonbeimbeerbt, vielleicht ein Gegenargument wäre): "Pappano kennt Haus und Orchester, wird vom Publikum geschätzt, von den Sängern geliebt, ist musikalisch ebenso unnachgiebig wie menschlich verbindlich und könnte an der Staatsoperstärken, das an den Berliner Opernhäusern mehr oder weniger brachliegt. Nach wie vor hat Pappano - auch und gerade in diesen Tagen - engen persönlichen Kontakt zu Barenboim, dessen Assistent er einst war und der bei der Suche nach seinem Nachfolger ein gewichtiges Wörtchen mitreden dürfte."Mit der Vorstellung dass diein den USA in ihren Liedern ihr Leid fügsam besungen haben, woraus dann frommer Gospel wurde, räumtsich über ein Buch, eine Compilation mit Neuaufnahmen historischer Fundstücke und einen Dokumentarfilm erstreckendes Projekt "Songs of Slavery and Emancipation" gründlich auf. "Zu entdecken gibt es in diesem Materialberg viel", schreibt Benjamin Moldenhauer in der. Zu hören gibt es "31 Songs: 16, die von Sklav:innen geschrieben und gesungen worden sind, und 15, die als 'Abolitionist Songs' firmieren. Von den Betroffenen wie auch von den über das Unrecht Empörten wird die Sklaverei nicht mehr nur als Quell des Leidens angeprangert. Es geht um ihre, auch mit Gewalt." So wird "plausibel, dass von Beginn an Bilder einer kollektiven Befreiung selbstverständlicher Teil dieser Tradition waren", die auch in Blues, Jazz und HipHop münden. So will dieses Projekt "mehr sein als nur eine Ergänzung zum bestehenden Kanon der Musik von US-Sklaverei. Eher geht es darum, einenzu etablieren, der die eigene Konstruktionsarbeit nicht verbirgt und in dem die Versklavten als handelnde,erscheinen, die ihren Peinigern moralisch und am Ende auch politischwaren." Die Compilation kann man auf hören und kaufen , der Dokumentarfilm steht aufWeitere Artikel: Im staunt auch Karl Fluch (nach Joachim Hentschel in der SZ - unser Resümee ) über den Erfolg von, dem international größen Popstar, den außerhalb der spanischsprachigen Welt aber kaum jemand kennt. Hartmut Welscher spricht für das-Magazin mit dem Tasteninstrumenten-Restaurator und Pianist. In porträtiert Joachim Hentschel die Rapperin. In seiner-Reihe über Komponistinnen schreibt Arno Lücker in dieser Woche hier überund dort über. Außerdem arbeitet sich Lücker für VAN durch diverse Interpretationen von"Quatuor pour la fin du temps".Und eine traurige Meldung aus der Nacht: "Mr Tambourine Man" ist gestorben. Bei schreibt Devon Ivie einen ersten Nachruf. Vor ein paar Jahren lief der Porträtfilm "Remember My Name" über ihn - der Trailer verschafft ein paar schöne Archivmaterial-Eindrücke:Besprochen werdenneues Album "12" ( taz , mehr dazu bereits hier ), ein vondirigiertes Konzert desmit dem Flötisten NZZ ), ein Berliner Konzert von Tsp ), der Auftakt des Berliner hier zum Nachhören) und "Mercy", das erste Album des früheren Velvet-Underground-Musikersseit elf Jahren ( ZeitOnline