Zu Neujahr gab es beimunternun endlich die zweimal verschobene Aufführung vonOratorium "Judas Maccabaeus". Bei dem kriegerischen Libretto kommt -Kritikerin Christiane Peitz "kaum umhin, an die Ukraine und Wolodymyr Selenskyj zu denken." Doch "an diesem Abend wird das Werk gleichsam entwaffnet. Justin Doyle verleiht dem Patriotismus von 'Judas Maccabäus' humanistische Züge. Schon in der Ouvertüre gibt er einen tänzerisch-beschwingten Takt vor, den das wie immer passionierte Akamus-Ensemble spielfreudig aufgreift. Und es sind nicht martialische Triumphgesten, sondern die Funken der Hoffnung, die den Jubelchören Glanzlichter aufsetzen." Auch-Kritiker Gerald Felber " fällt auf, dass in dieser martialischen Handlung Pauken, Blech und die Bläser überhaupt ausgesprochen sparsam eingesetzt werden. Die, nach vielen gemeinsamen Unternehmungen mittlerweile wunderbar auf die Eigenheiten des RIAS Kammerchors eingespielt, entsprach dem mit einer weichen, manchmal gar. Wer das Ensemble in früheren Jahrzehnten mit seiner damaligen - durchaus auch reizvollen - kantigen Rauheit kannte, staunt über die inzwischen herauskristallisierte." Beimkann man das Konzert nachhören Der derzeit dank diverser-Soundtracks relativ gegenwärtige Elektro-Komponistbefasst sich auf seinem neuen Album "Broken Spectre" mit derund den Folgen des Klimawandels. Von einer "akustischen Reise" schreibt Christian Schachinger im: "Frost bearbeitete die auf Analogbändern festgehaltenen Geräusche. Er verfremdete teilweise die Abspulgeschwindigkeit und ließ das Ganze durch Effektgeräte laufen. Ob das nun als Musik zu bezeichnen ist, bleibt dem geneigten Publikum überlassen. Allerdings werden so verfremdete Vogel-, Tier- und Insektengeräusche durchaus einnehmend bis bedrohlich zutransformiert, die durchaus musikalische Qualitäten aufweisen. Der Track 'Love in a Colder Climate' oder auch 'The Burning World' geraten dabei zu, die an die alten avantgardistischen Dark-Ambient-Qualitäten Ben Frosts anknüpfen."Weitere Artikel: Algorithmenbasierte Dienste wieundmachen derim Pop den Garaus, schreibt Michael Pilz in der Welt: "AAAA statt AAbA,". Michael Stallknecht freut sich in derdarüber, dass diedas Instrument des Jahres 2023 geworden ist: Diese Entscheidung " wird, so viel ist sicher, fürsorgen". In der gratuliert Reinhard Kager dem Komponisten und Dirigentenzum 80. Geburtstag.Besprochen werden' und' Buch "Places - Vergangene Orte der Berliner Club- und Subkultur" ( taz ),' Kompendium "Dub Konferenz. 50 Jahre Dub aus Jamaika" ( taz ), das vondirigierte Neujahrskonzert der Komischen Oper Berlin ( Tsp ), ein Konzert des Berliner Jazzquartetts FAZ ),Album "When Everything Is Better" ( FR ) und' Album "Heartland" ( FR ).