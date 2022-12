Man kann alles streichen - von der Wand bis zum Lampenschirm. Foto: Annie Sloane





"Als ich die Kunstschule verließ, wurde mir klar, dass mich konzeptionelle Arbeit nicht wirklich glücklich macht. Es war die Farbe, die die Menschen in ihrem Leben am meisten zu brauchen schienen", erklärt die Farbenpionierin und -herstellerin der heftig zustimmenden Nell Card, die sie für denin ihrer Wohnung in Oxford besucht hat. Und sie erklärt, warum man praktischin einem Raum haben kann: "Im Erdgeschoss wurden zwei getrennte Wohnräume zusammengelegt. An einem Ende hebt sich der kunstvolle Stuck von denab (Schinkel Grün, benannt nach dem neoklassizistischen deutschen Architekten Karl Friedrich Schinkel). 'Ich wusste, dass ich hierund Helles haben wollte', sagt Sloan. 'Es musste eine Farbe sein, die die, die wir haben, tragen kann. Wenn man diese Farben auf etwas zu Neutrales legt, gehen sie einfach unter, also musste es leuchtend, aber nicht heiß sein.' In den Nischen zu beiden Seiten des Kamins wurden Regale in einer Reihe von Farben gestrichen, die 'die Objekte zum Singen bringen'. Am gegenüberliegenden Ende des Raums sind die Wände in einem gedämpften, warmen Grau (French Linen) gehalten, das die ruhigeren Kunstwerke und Objekte in diesem Teil des Raums widerspiegeln soll (obwohl sie einem Sonnenuntergangsstreifen inüber der Bilderleiste nicht widerstehen konnte)."Zum Tod vonhatten wir gestern schon einiges zitiert , heute kommen die Nachzügler. "Die britische Mode war ein", erinnert Alfons Kaiser in deran die Zeit, als Westwood den Grundstein ihrer Karriere legte. "Nur eine starke gesellschaftliche Bewegung konnte das aufbrechen." Und "brauchte einen starken Charakter. Westwood erfand den Bondage-Stil mit Gurten um den Körper und legte mit Frauen in Latex-Anzügen den Verkehr lahm. Sie bedruckte T-Shirts mit nackten Brüsten, mit Anti-Phrasen ('Only Anarchists are Pretty'), mit kombinierten Haken- und Christuskreuzen. Sie garnierte die Hemdchen mit, schnitt Minikrawatten aus Leder, die mit Reißverschluss zu öffnen waren, so dass ein Pin-up-Girl herauslugt. Dersprang aus jedem aufgerissenen Knopfloch. Die Öffentlichkeit staunte über den." Marlen Hobrack erinnert in deran Westwoods schönste Provokationen: Der Queen den nackten Hintern entgegenstrecken, mit einem Panzer auf das Wohnhaus von David Cameron zuhalten - all das hat sie getan. Doch bei aller Lust am grellen Überschwang, "sollte nicht vergessen werden, dass ihr Designerleben beherrscht war von der, insbesondere der Konstruktionsweise klassischer Korsetts, Kostüme und historischer Kleider. ... Auch in den Punk-Looks trat ihre Faszination für die Konstruktion von Kleidung zum Vorschein, buchstäblich sogar. Die Shirts und Hosen zeigen ihre Nähte, tragen ihr Innerstes nach außen;."Weitere Nachrufe schreiben Arno Widmann ( FR ) und Jan Kedves ( ZeitMagazin ). Der sprach mit Modehistorikerin NZZ und ZeitMagazin bringen Bilderstrecken.