Freie, undefinierte Erotik: "Piaffe" von Ann Oren

Daniel Kothenschulte offenbart in derseinen guten Vorsatz fürs Jahr 2023 und hofft, dass sich diedem anschließt: mal eben das Kino, vor allem aber dieretten. Denn um die steht es in Deutschland gar nicht gut: Das Außergewöhnliche und Besondere wird vom Filmförder-Mittelmaß grauer Einheitsware zerrieben. Alternativen? "schwelgerische und doch stilsichere Reiseerzählung 'Human Flowers of Flesh' handelt von der rätselhaften Mission einer Gruppe Suchender auf einer Segelyacht im Mittelmeer. Es ist eine Metapher für ein, das nicht Konzepte abarbeitet, sondern Freiheit schenkt, im Suchen und im Finden. Wie auch der zweite deutsche Festivalerfolg im Ausland, der im eigenen Land nicht mal einen Filmverleih gefunden hat. Die aus Tel Aviv stammende Videokünstlerinerntete für ihren Film 'Piaffe' auf den brach liegenden Äckern des. Im Mittelpunkt steht eine junge Frau, gespielt von der Mexikanerin Simone Bucio, die sich alsversucht. Dabei wächst ihr selbst ein Pferdeschwanz am Steißbein, begleitet von einer neuen sexuellen Empfindsamkeit. Selten hat man im Kino eine sogesehen. Dennoch ist es unwahrscheinlich, dass uns diese beiden Filme bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises begegnen werden."Tobias Obermeier befasst sich in dermit denbei Disney. An sich sind die ja eine gute Sache, findet er. Doch "dieser Akzent auf Repräsentation ist eher ökonomischen als gesellschaftspolitischen Gründen geschuldet. Disney hat es jahrzehntelang vermieden, auch nur den Hauch einer Kontroverse zu riskieren." Unter anderem wirft das Disney-Studio Pixar der Konzernleitung vor, "bei so gut wie jeder Szene, in der 'offenkundig homosexuelle Zuneigung' zu sehen sei,zu fordern." Diese Haltung "könnte auch damit zusammenhängen, dass man es sich mit, einem der wichtigsten Kinomärkte der Welt, nicht verscherzen möchte. Ohne die über 82.000 Kinoleinwände in dem Land könnte der Konzern mit seinen sündhaft teuren Blockbuster-Produktionen, die oft mehrere Hundert Millionen US-Dollar verschlingen, nicht die notwendigen Profitmargen erzielen. Da ist es nur folgerichtig, dass man sich denfügt - nicht nur bei Disney."aus dem Beirat des Bundesverbandes Regie treiben derweil ganz andere Sorgen um:zahle Regisseuren, finden er und seine Kollegen und liegen daher seit geraumer Zeit mit dem Streamer im Clinch. Sie fordern eine. "Die Verdi-Vereinbarungen mit Netflix liegen aktuell kaum über denen mit deutschen Sendern, und dann auch noch mit nur", sagt er im-Gespräch. "Wir fordern eine Vergütungsregel für eine Erstvergütung, eine Vergütung für die Einstellung auf die Netflix-Plattform in allen Ländern, gegebenenfalls gestaffelt und nach Zeit und Territorien, und eine Regelung für den Erfolgsfall.ist ein Sonderfall: Sie stellen ihre Auftragsproduktionen ein, und die sind nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern überall, auch in Patagonien und Taiwan, zugänglich. Andere Streaminganbieter haben unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Territorien, Netflix nicht."Außerdem:verruchtes, mitundzudem prominent besetztes Epos "Babylon" sollte eigentlich als heißer Oscar-Kandidat ins Rennen gehen, legte nun beim US-Filmstart allerdings eine sensationelle Bruchlandung an den Kassen hin, meldet Tobias Kniebe in der. Jörg Taszman resümiert imdas. Im blickt Marius Nobach auf die gestorbenen Filmschaffenden der letzten zwölf Monate zurück.Besprochen werdenneuer "Knives Out"-Whodunnit "Glass Onion" ("Funktioniert die erste Hälfte zuvorderst als Satire über dumme, reiche Leute, kennt die zweite Hälfte nichts als Krimi und Erklärungen", schreibt Robert Wagner im),' Essayfilm "Die Super-8-Jahre" ( taz ZeitOnline , mehr dazu hier ),-Verfilmung "Verlorene Illusionen" ( Welt ),Verfilmung vonOkapi- Bestseller "Was man von hier aus sehen kann" ( Tsp taz ),"Pacifiction" ( NZZ ), und' fürentstandene Musicalverfilmung von"Matilda" ( FR ). Außerdem weiß die, welche Filme sich in dieser Woche lohnen und welche nicht.