Ganz hingerissen ist Willi Winkler von Hans, von Thomas Körber zusammengestellten "Briefen 1988-2008" , für den-Kritiker ein Höhepunkt des sich neigenden Literaturjahres. Keine tragische Liebesgeschichte wie eben noch bei Frisch und Bachmann ist hier zu lesen, sondern das Dokument eines Genies, das schwer daran zu tragen hat, dass das angekündigte große Meisterwerk einfach nicht aufs Papier fließen will. Es ist "in Monologform einmit all dem matten Glanz und dem ganzen Elend in der Frage, 'wie ein Autor unter solchen Umständenzusammenbringen soll'. Abgehandelt wird die ganze Größe undinklusive Trauerkleidung und überzogenem Bankkonto; das Schamhaar bleibt ausgespart. Wollschläger kann gar nicht anders, als von diesem Unglück abzuraten. ... 'Das Leben könnte so schön sein, wenn man nicht schreiben müßte', seufzte er einmal und diesmal gar nicht kokett. Was für ein Glück, dass Wollschläger diese Briefe geschrieben hat. Sie sind, was die 'Herzgewächse' werden sollten und nie wurden,."Außerdem: Sergei Gerasimow schreibt in derweiter Kriegstagebuch aus. Die Publizistinübergibt ihr Archiv ans Literaturarchiv Monacensia, meldet Hannes Hintermeier in der. In derverneigt sich Norbert Frei vor Salamander und deren seit 40 Jahren bestehenden "Literaturhandlung" in München , flankiert von einem Gedicht des Lyrikers . Die Schriftstellerin meditiert in einem-Essay über. Auf erinnert Paul Jennerjahn an die Schriftstellerin , die vor 100 Jahren geboren wurde. In den "Actionszenen der Weltliteratur" erinnert Matthias Heine daran, wienur knapp einem Mordanschlag entkam. Inhaben die Planungen für den Auftritt als Gastland derbegonnen, berichtet Karen Krüger in der. Peter Praschl ( Welt ), Susanne Lenz ( FR ), Gregor Dotzauer ( Tsp ), Moritz Baumstieger ( SZ ) und Andreas Platthaus ( FAZ ) schreiben Nachrufe auf den Kinderbuchillustrator Besprochen werdenGedichtband "Hier und dort & Andines Liederbündel" ( taz ),Comic "Acting Class" ( Intellectures ),' "Inside Story" ( NZZ ),neue Literatursendung "Studio Orange" ("ein, für das das Programmschema glücklicherweise nur dreißig Minuten vorsieht", schimpft Paul Jandl in der) und' "'Along the color line'. Eine Reise durch Deutschland 1936" ( FR ).