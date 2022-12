Starkörper und historisches Leid: "Emancipation"

In der erzählt Mladen Gladić die schlicht skandalöse Geschichte, wie es dem iranischen Filmemachernun schon zum zweiten Mal verwehrt wurde, an einem deutschen Filmfestival teilzunehmen - und das nicht etwa wegen des Regimes in Teheran, sondern weil die2019 erst seinen Antrag verschustert hatte und ihm nun die Einreise verwehrt hat, weil sie fürchtet, Mehrad könne, einmal in Deutschland angekommen, auch nochbeantragen - Vorwürfe, die er glaubhaft abwehrt: "Ata Mehrads Fall sei nicht singulär, meint Afsun Moshiry, die mit dem Regisseur bei 'Jadeh 99' zusammengearbeitet hat und auch für das Kasseler Dokfest arbeitet. Sie kenne andere Künstler aus dem Iran, denen kein Visum ausgestellt würde, auch in der jetzigen, politisch brisanten Situation. Dabei gehe es sowohl um Iranerinnen und Iraner, die in ihrem Heimatlandzu befürchten hätten als auch um Fälle wie Ata Mehrad, die sich zwar in ihrer Kunst kritisch mit der iranischen Gesellschaft und Politik auseinandersetzten, an Auswanderung aber gar nicht dächten."Im bespricht Andreas Buschemitbesetztes Sklavereidrama "Emancipation" vor dem Hintergrund der in den USA gerade geführten bildpolitischen Diskussion um "", also den Vorwurf der reißerischen Ausschlachtung des historischen Leids der afroamerikanischen Community. "'Prestige-Produktion' steht in Großbuchstaben über jeder, in gestochen scharfem Schwarz-weiß gedrehten (und mit gelegentlich monochromen Farbtupfern versehenen) Einstellung. Die Sümpfe von Louisiana, durch die sich Will Smiths Figur auf der Flucht vor einem sadistischen Sklaventreiber (Ben Foster) bis zur rettenden Frontlinie durchschlägt, evozieren eine. Das Spalier von aufgespießten Köpfen, an dem Paul auf dem Weg zur Plantage vorbeigetrieben wird, ist ein Höllenbild und wirkt in seiner Stilisierung gleichzeitig."Außerdem: Rüdiger Suchsland spricht fürmit der Filmemacherinüber deren Film "An einem schönen Morgen" ( unsere Kritik ). Thilo Wydra erinnert iman"E.T.", der vor vierzig Jahren in die Kinos kam. Ralf Krämer empfiehlt imden Podcast "Kinderfilm".Besprochen werdenVerfilmung von Roman "Weißes Rauschen" ( Artechock FAZ ),' "Irrlicht" ( Artechock unsere Kritik ),zum Verdruss von-Kritiker Dietmar Dath hierzulande leider nur auf Scheibe, aber nicht im Kino erschienener japanischer Animationsfilm "Pompo the Cinéphile", ein Band mit Essays des Wiener Filmtheoretikers Standard ),Animationsfilm "Pinocchio" ( taz ),undSchweiz-Groteske "Mad Heidi" ( NZZ ), die-Dokuserie "Harry & Megan" ( FAZ Tsp ), die Westernserie "1883" ( FAZ ) und die neue "Räuber Hotzenplotz"-Verfilmung ( Welt ).