Berthold Seliger resümiert in einem epischen Longread für dasdas, wo ihn erstSchönheit lehrte und der südafrikanische Schlagzeuger und Komponistschließlich den "Dialectic Soul", nachdem jener schon 2020 " eines der wichtigsten und besten Alben der letzten zehn Jahre, nicht nur in der Jazzmusik" vorlegte. Das Ganze ist zwar mitundunterfüttert, aber dennoch "von. Ein ebenso lässiges wie gekonntes, frei swingendes Schlagzeugspiel, das die autonome Bewegung Afrikas symbolisiert, die Bläser reflektierenund der Apartheid. Und dann erleben wir, wie die Band innehält - das kennen wir sonst nur vom Freiheitskämpfer Beethoven, wahre Dialektiker sind ja nicht pausenlos am 'Senden'. ... Der Bassist entwickelt solo aus einer simplen, fünftönigen Figur eine tiefe, zunächst sehr bedächtige, dann immer weiter ausgreifende Reflexion, bis die anderen Musiker einstimmen und das Quartett zu einerüber die südafrikanischen Widerstands- und Freiheitshymne 'Hallelujah, Amen' abhebt." AuchMaurice Summen ist fix und alle von den Ekstase-Angeboten, die sich beim Festival binnen kürzester Zeit auf geballtem Raum boten: "Einem Inferno kam das Konzert des Chicagoer Saxofonistenmit seinem Quartettgleich. So eine Dringlichkeit, ja so einen Wall of Sound über eine Stunde, hatte man lange nicht gehört. Als würde Collier mit seiner Band in einer Konzertstunde dennacherzählen." Eindrücke vom Festival vermitteln die ARD-Jazznacht , sowie Mitschnitte hier beim Dlf Kultur und dort und da bei derJean-Martin Büttner vom kann sich nur schwer vorstellen, dass esselbst war, die veranlasst haben soll, dass ihr Song "Rock'n'Roll Nigger" aus dem Jahr 1978 vor kurzem aus den Angeboten der Streamingdienste verschwunden ist . "Smith war es darum gegangen, das Schimpfwort auf alle Randständigen oder Verstoßenen oder Irregewordenen auszuweiten" und sich damit gegen die Herrschenden zu richten. Zudem "hat sie ihren Song mehrmals verteidigt und dabei das Recht auf freie Meinungsäußerung eingefordert. ... Dass eineein radikales Missverständnis einging, indem sie eingegen seine Absicht verwendete: So etwas ist heute undenkbar geworden. Weil wir verlernt haben, das Unangenehme einer Kontroverse auszuhalten: ihre."Kristoffer Cornils erklärt auf ZeitOnline, wieauf die Musikbranche wirkt und damit auch die Popmusik verändert: Wer in einem-Snippet mit seiner Musik viral geht, verdient damit zwar noch nicht direkt Geld, aber in der Regel folgt dem auf dem Fuße ein satter Spotify-Streaming-Goldregen: "Mittlerweile. Die Art und Weise, wie heutzutage Lieder geschrieben werden, passt sich dem ewigen Flow von Videos an, die in der Regellang sind." Der Musikerkomponiert deshalb präzise für die Bedürfnisse der Plattform: "'Delilah (pull me out of this)' bietet dank vager und doch bedeutungsschwerer Textinhalte. Auch auf musikalischer Ebene scheint es mit dem Zweck arrangiert zu sein, vor allem in Formrezipiert zu werden. Keiner der einzelnen Teile des Stücks ist länger als eine halbe Minute, manche von ihnen sind durch deutliche Pausen voneinander getrennt. Jeder einzelne bietet einen unterschiedlichen musikalischen Fokus und eine andere Stimmung an. Damit gleicht ein Musikstück eher einer knapp vierminütigen Playlist." Das klingt dann so:Weitere Artikel: In der vergleicht Christian Wildhagenund, der ersteren beimnachfolgen wird und auf Wildhagen wie "" wirkt. Im stimmt Erik Wenk auf denein, der ab 15. November in Berlin stattfindet.Besprochen werdenBuch "Die Philosophie des modernen Songs" ( NZZ ), Konzerte zu Ehren vonin Dresden, Berlin und Kassel (FAZ), ein Auftritt der Presse ), ein Auftritt desmit dem GitarristenLudwigshafen ( FAZ ), das neue Album des FR ), ein Konzert desunter Tsp ) sowieundAlbum "Pigments" ( Pitchfork ). Wir hören rein: