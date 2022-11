Peter Beddies spricht für diemit der iranischen Schauspielerin, die gerade bei den Hofer Filmtagen ihren Kurzfilm "Noghreh" vorstellt. Ausreisen durfte sie aus ihrem Heimatland nur unter der Auflage, dass sie in Deutschland mit Kopftuch auftreten würde - was sie zusagte, um bei ihrem Auftritt den Hof die Auflage zu brechen. "Es war keine Aktion, die ich lange vorher geplant hatte. Als mir der Ausweis weggenommen wurde,! Da wusste ich, dass ich nicht länger eine Person sein kann, die sich an solche Auflagen hält. Ich sollte mein Leben ändern. Ich sollte kämpfen! ... " Aber: "Ich will auf jeden Fall zurück in mein Land. Hoffentlich werde ich es überleben." Ihr Film steht im kostenpflichtigen Video-on-Demand-Angebot des Festivals.wird neunzig Jahre alt. Seine durchaus autobiografisch angefärbte "Heimat"-Saga steht wie ein einsamer Monolith in seinem Schaffen, aber auch in der deutschen Film- und Fernsehgeschichte, schreibt Sandra Kegel in der. In der-Mediathek ist zumindest der erste Zyklus aus den Achtzigerjahren zu finden . "Den dieser Chronik innewohnenden Widerspruch, dass der junge Reitz so schnell wie möglich wegwollte aus der Enge dieser Provinz, um sich dann filmischdamit auseinanderzusetzen, macht er seit fast so lange und auf ähnliche Weise produktiv wie die französische Autorinin ihrem autofiktionalen Werk." Christiane Peitz würdigt Reitz imals einen, der "mit seiner unverwechselbaren Mischung ausBarrieren überwand - für Serien lange vor dem Streaming, für einen, den das Publikum versteht, oder ein Filmset, für das ein komplettes historisches Dorf gebaut wurde".hat mit dem Filmemacher ein aktuelles Geburtstagsgespräch geführt . In den Archiven der Sender finden wir außerdem Gespräche beim SWR WDR und BR . Vor kurzem erschien auch seine Autobiografie Besprochen werden"Wir sind dann wohl die Angehörigen" über dieaus Sicht des Sohns ( Tsp Jungle World ), die in Görlitz entstandene Serie "Ze Network" mit ZeitOnline ),-Parodie "See How They Run" ( Tsp ),Horrorfilm "Smile" ( NZZ ), die-Serie "The Playlist" über die Geschichte von taz ) und die von der online gestellte Heimatserie "Höllgrund" ( FAZ ).