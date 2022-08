Götterdämmerung in Bayreuth. Foto: Enrico Nawrath. Bayreuther Festspiele

Szene aus Lohengrin. Foto: Enrico Nawrath. Bayreuther Festspiele

Ein ganzes "von erschreckend" mussten nicht nur Regisseurund sein ganzes Team, sondern auch einzelne Sänger über sich ergehen lassen, berichtet imChristiane Peitz nach der "Götterdämmerung" in Bayreuth , hält sich allerdings zurück: "Sogar das Kind überlebt die 'Ring'-Serie nicht., keine brennende Götterburg, kein Rhein, der über die Ufer tritt, nur ein leeres Schwimmbad-Bassin mit einer traurigen Pfütze darin." Einen ersten enttäuschten Eindruck vermittelt auch diemit: "Der Abend ist auch deswegen desaströs, weil Schwarz vor seinem eigenen, überaus ambitionierten Regiekonzept zu kapitulieren scheint - und es damit in Teilen selbst zerschlägt. Er zeigt eine erstaunlich konventionelle und streckenweise langatmige Interpretation vom Mord an Siegfried und der Rückkehr des Goldes zu den Rheinschwestern und verlässt dabei die schnörkellose, moderne Ästhetik, die die ersten drei Teile seiner Operninterpretation noch ausgezeichnet hat.""Mutlos und fantasielos" warjedenfalls nicht, nimmt Ljubica Tosic den Regisseur imin Schutz. Ganz glücklich wird er mit diesem Ring allerdings auch nicht: "Tatsächlich bleiben Fragen offen, Schwarz' 'Ring"-Serie hat insgesamtgestellt und tolle szenische Antworten gegeben. Am Ende hat die Serie aber etwas enttäuscht. In Bayreuth hat es allerdings Tradition, dass das Ausgebuhte später in den Rang einergehoben wird, bei der man dabei gewesen sein muss." Für diehatte Manuel Brug bereits die Schlussprobe der "Götterdämmerung" in Bayreuth besucht - und zumindest der "Erlösungsschluss in Des-Dur dient alsder Wagnerianer angesichts eines Vielerleis an Zumutungen", schreibt er.In derbricht Reinhard J. Brembeck ganz generell eine Lanze für den: "Aufregung verursacht auch, wenn bisher Undenkbares geschieht. So können die dann in Opernhäusern unvermeidlichen Buhs sowohl einer Verhunzung als auch eineroder gar einer neuen Ästhetik gelten.ist besser als sein Ruf. Für den Buhrufer ist die signifikante Abweichung von der Norm die entscheidende Provokation, auf die er ohne zu überlegen eingeht und die er durch seinen Einspruch entschieden zurückweist."





"Am gängigen '' als einer minderwertigen, unzivilisierten und' hat das ''-Libretto von… durchaus mitgemalt", konstatiert nach Dirk Oschmann in dernun auch Jan Brachmann ebenda. Aber musikalisch ist und bleibt der Lohengrin ein "Traum", meint er: "Schlagartig spürt man einen enormen Qualitätsunterschied zum aktuellen 'Ring'.- bei dem einzigen Werk, das er dieses Jahr in Bayreuth dirigiert - ist so tief vertraut mit dem Stück wie mit dem Haus, dass er die Musik ganz unaufgeregt organisch aufblühen lassen kann. Der große Chor - Eberhard Friedrich hat bei der Einstudierung wieder beste Arbeit geleistet - entwickelt sich beim Zug zum Münster im zweiten Aufzug bis zum ersten bösen Einwurf der Ortrud in einem durch Thielemann weit vorausschauend geplanten, einzigartig durchgehenden Crescendo. Das Filigran der Holzbläsersätze fügt sich zu einem kostbaren Geschmeide. Mit Zäsuren, Verzögerungen, Lautstärkerücknahmen reagiert Thielemann auf die Sänger so dicht und schnell wie ein."Weiteres: Für die porträtiert Franka Klaproth, die das Internationale Tanzfestival "Tanz im August" zum letzten Mal leitet. Im berichten Helene Dallinger und Anna Wielander von, die Studierende gegen die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien erheben. Besprochen wird der vongemeinsam mit dem Nationaltheater Mannheim und dem Szenographenrealisierte Rundgang "Urban Nature" in der Kunsthalle Mannheim () und das Stück "Jurrungu Ngan-ga / Straight Talk" vonbeim Tanz im August ( nachtkritik ).