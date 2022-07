Für denhat Bert Rebhandl unter erschwerten Bedinungen mitüber das gesprochen . Anlass ist Witzels Auftritt beim Literaricum in Lech, aber auch Witzels neues Buch "Erhoffte Hoffnungslosigkeit. Metaphysisches Tagebuch II" . Dabei handelt es sich um "ein. Im Nachhinein füge ich nichts hinzu. ... Das Persönliche ist eher zurückgenommen. Ich offenbare mich aber mitEtwa mit der Frage: 'Stehe ich am Rande des Wahnsinns?' Dann beruhigt es mich, wenn ich das schon einmal formulieren kann. Am Anfang steht häufig eine körperliche Verfassung, die ich in Gedanken zu überführen versuche, sodass ich mich aus gewissen Zuständen heraus- undkann. Das heißt, es geht in den Tagebüchern immer um etwas. Ich denke nicht in einem luftleeren Raum, sondern von einer konkreten Befindlichkeit aus. Ich bin eigentlich kein Tagebuchschreiber, aber damals, beim ersten metaphysischen Tagebuch (Uneigentliche Verzweiflung, 2019), war ich in einer Schreib- und auch sonstigen Krise und habe, auch wenn das paradox klingen mag, darauf."Fürhat Anna Schneider ein großes Gespräch mitgeführt, die vor kurzem 81 Jahre alt geworden ist. Es geht viel um das Altern, aber auch darum, warum sie sich als Frau und Ostdeutsche in keineeinfügen möchte: "Dass Ostdeutsche ja eigentlich auch nach Deutschland immigriert sind, halte ich für eine der absurdesten Behauptungen, die von migrantischer Seite erhoben wurden. Ich habe einmal geschrieben, dass man in zwei Rollen im Leben nicht geraten darf: Opfer und Zeitzeuge. Ich wollte auch in der DDR kein Opfer sein. Opfer ist man, wenn man umgebracht wird, wenn man eingesperrt wird, wenn man wirklich gewalttätig seiner Freiheit oder seines Lebens beraubt wird. In einer Gesellschaft wie unserer kann man sich dagegen. Den Gefallen, sein Opfer zu sein, will ich niemandem tun.- kein Opfer."Außerdem: Jopa Jotakin gibt imEinblick, wie Autoren (nicht), auch wenn sie nicht im Fokus des feuilletonistischen Interesses stehen. Im erklärt der Lyriker, wie er seine angekündigtein der Zeitung kuratieren wird. Michael Wurmitzer wirft imeinen kurzen Blick auf die Austauschprozesse zwischen. In der erinnert Jean-Martin Büttner an den Schriftsteller , der in diesen Tagen 80 Jahre alt geworden wäre. Gregor Dotzauer ( Tsp ) und Herbert Wiesner ( Welt ) gratulieren dem Lyriker zum 90. Geburtstag.Besprochen werden unter anderem"Anna In. Eine Reise zu den Katakomben der Welt" ( Standard ),"Der letzte Sommer in der Stadt" ( Standard ),Studie "Jeder schreibt für sich allein. Schriftsteller im Nationalsozialismus" ( Jungle World ),' "Das System Orbán" ( NZZ ),"Hechte. Ein Portrait" (online nachgereicht von der FAZ ), eine Neuauflage von"Aus dem Tagebuch eines Trinkers. Das letzte Jahr" ( Standard ),undKlimawandel-Comic "Welt ohne Ende" ( Tsp ) sowieund' Comicadaption von"Schlachthof 5" ( Tsp ).In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Stephan Opitz über"Aufwachen und Wiederfinden":"Also gut, dein Unendlichkeitsfimmel,also schön, mein Sterblichkeitswahn -Aber oben im Drehkipphimmel..."