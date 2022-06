Carrie Mae Weems: Woman playing solitaire / kitchen table. Bild: Württembergischer Kunstverein Stuttgart

Oskar Zwintscher: Bildnis einer Dame mit Zigarette, 1904. Bild: Albertinum Dresden

Völlig umgehauen ist-Kritiker Hans-Joachim Müller im Kunstverein Stuttgart vom Werk der amerikanischen Künstlerin, die mit ihren konzentrierten Bildarrangements über schwarze Identität nachdenkt und dabeider Anklage bleibt, wie Müller meint: "Nichts ist spontan, nichts, was nicht genau überlegt, präzise arrangiert, nach minutiösem Skript Bild geworden ist. Das Wort 'Haltung' gewinnt hier noch einmal den alten Mitsinn einer Gefasstheit, die die Wut und Empörung über das rassistische Unrechtbegleitet. Dokumentation ist nicht versprochen. Wer sich nicht auf die inszenierende Argumentationsweise der Künstlerin einlassen mag, ist möglicherweise für Carrie Mae West verloren. Ihr ganzes Werk ist zugleich strikte Form, die die Dinge auf nachdenklichem Abstand hält. Es liegt im Aufbegehren eine, die fast ebenso erschreckt wie das terroristische Thema, das in der ganz ohne Führungslinie eingerichteten Ausstellung immer neu angestimmt wird. So fehlt den Arbeiten auch die Unerbittlichkeit der 'cancel culture', die, mit der die Kulturgeschichte als weiße Triumphspur umgeschrieben werden soll. Es ist gar nicht so sicher, ob die radikalen Eliten eines 'schwarzen visuellen Denkens' im nachdenklichen Design dieser Arbeiten nicht schon wieder Verrat an der eigenen Sache entdecken."Als Entdeckung feiert Stefan Trinks in derden Fin-de-siècle-Maler, dem das Dresdner Albertinum eine große Ausstellung widmet: "Malerisch kann Zwintscher allemal mit den Symbolisten Böcklin, Hodler und Klimt mithalten. Sein Dresdner 'Bildnis einer Dame mit Zigarette' von 1904 ist eine, die in der Lebensreformbewegung und im Jugendstil eine völlig neue Wahrnehmung erfuhr. Die frontal uns gegenübersitzende Rothaarige mit den großen grünen Augen lässt sich vom Betrachter nicht begaffen, sie hält dem Blick mühelos stand - dem Gesichtsausdruck nach zu schließen." Und so lässig!Weiteres: In der Ausstellung "1929/1955", mit der das Zentrum für verfolgte Künste in Solingen die erste Documenta von 1955 mit der Vierten Großen Kunstausstellung von 1929 verknüpft, erkennt -Kritikerin Julia Hubernagel, wie verkorkst die Aufarbeitung bleibt. In der meldet Alexander Menden, dassGemälde "Blumenstillleben mit Flieder und Anemonen" in den Düsseldorfer Kunstpalast zurückkehrt. In der beschwert sich Philipp Meier, dass ihm bisher niemand klar machte, wie lange die Kunstgeschichteästhetisierte, etwa mit dem Raub der Sabinerinnen: "Wir bewundern die Virtuosität solcher Kompositionen, hinterfragen aber kaum je, was sie zum Gegenstand haben. Diese Gleichgültigkeit muss mit dem blinden Fleck im Auge ihrer Urheber zusammenhängen." (Wir empfehlen den Blick auf andere Disziplinen und"Frauen lesen anders").