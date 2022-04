Hanna Nagel, Die Ehe, 1930, Privatsammlung





Eine längst fällige Wiederentdeckung, meint in derStefan Trinks über die zwischen 1928 bis 1945 entstandenen Arbeiten der Künstlerin, die derzeit in der Kunsthalle Mannheim zu sehen sind: "Nagel wird mit ihrer an Rembrandt und Goya geschulten Hell-Dunkel-Kunst Ende der Zwanziger-, Anfang der Dreißigerjahre die bildliche Verfechterin der allseits postulierten '', die sich dennoch mit den alten Problemen herumzuschlagen hat: Vereinbarkeit von Beruf und Kind, bei einer Künstlerin nochmals erschwert, Unsicherheiten der Familienplanung (ihre Serie zu Paragraf 218 war der meistbesprochene Beitrag in der epochalen Ausstellung 'Frauen in Not' von 1931) sowie die ebenfallszwischen den Geschlechtern, die auch beim 'Neuen Mann' und der 'Neuen Frau' der Goldenen Zwanziger dieselben blieben."Jeva Griskjane unterhält sich fürmit dem ukrainischen Künstlerüber dessen Installation "Fountain of Exhaustion" auf der Venedig-Biennale und Kunst in Zeiten des Krieges. Makow erzählt von den Hoffnungen, die die neunziger und 00er Jahre in Europa prägten. Doch schon 2008, "als ich wegen der Ausstellungen oft nach Europa kam, spürte ich wieder eine Art Rückfall in den, in dem sich die gesamte westliche Welt befand, so wie es in Osteuropa in den 90er-Jahren war. Denn Europa hat sich verändert, besonders in den letzten 20 Jahren. Es gab wieder eine Art von Schwäche, es gab einen Mangel an Fähigkeit, diezu schützen. Man konnte Europas Abhängigkeit von billigen Energiequellen erkennen und das egoistische Verhalten, dennicht gegen die wichtigsten humanistischen Prinzipien eintauschen zu wollen. In gewisser Weise schien mir Europa in Bezug auf die globalen Probleme zu entspannt. Es konnte die Bedrohung, die von Russland ausging, nicht wirklich erkennen. ... Deshalb spürte ich, dass die Bedrohung zurückkam, aber nicht auf lokaler, sondern auf."Weiteres: Der vom Humboldt Forum geplanten Ausstellung zum abgerissenensteht Uwe Rada in der äußerst skeptisch gegenüber : "Ist das jetztfür ein junges Publikum, das den Palast nicht mehr kannte? Oder ist das einfach nur eineder Sieger?" Tom Mustroph annonciert in der taz das Gallery Weekend in Berlin, das am Freitag beginnt. Im Tagesspiegel empfiehlt Jens Hinrichsen schon mal die Hinterglasmalerei von Philipp Fürhofer in der Galerie Judin.Besprochen werden die Ausstellung "- Landschaften im Dialog" in der Gemäldegalerie Berlin taz ),Angela-Merkel-Serie im DHM Tsp ) und die Ausstellung "Fictions of Emancipation" mit nur einer Büste vonim Metropolitan Museum New York ().