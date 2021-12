Welchen Weltliteraten haben wir noch nicht erwähnt? Woody Allens "Rifkin's Festival"

In einem großen, historische wie prognostische Haken schlagenden Essay für begibt sich Georg Seeßlen auf die Spur des. Digitale Spezialeffekte etwa sind nicht nur Sache des Blockbusters, sondern werden auch gerne in realistischen Filmen verwendet - gerade um den realistischen Eindruck zu erhöhen: Gottesperspektiven etwa fallen heute quasi kinderleicht. So werde "nicht allein das Gesehene verändert, sondern fast deutlicher noch. Die Perspektiven lösen sich von der Imitation eines subjektiven, menschlichen Blicks und werden zum." Dies "verwandelt den Raum in eine." Doch dies "bedeutet nur eine scheinbare Ermächtigung des Blicks. Letztlich spiegelt sich darin eine allseitigwider (und eine ganze Reihe eindrucksvoller Thriller spielt mit der Raumdeutung durch Überwachungskameras). Das hat für den Film eine bemerkenswerte Konsequenz: den."Mit "Rifkin's Festival" (in Deutschland derzeit noch ohne Starttermin) schreitetKarriere eine Stufe tiefer hinab auf der "Treppe in die Vorhölle der Bedeutungslosigkeit", stöhnt Tobias Sedlmaier in der. Schon wieder legt der New Yorker Filmemacher einen "sanfttreibenden Film" vor. Völlig unverständlich ist es dem Kritiker daher, dass Allen auch für seinen späten Filme immer wieder Lob erhält, waren diese doch bloß "überlange Folgen einer Soap-Opera, in der jemand wahllos die Namen von Weltliteraten ruft. So manchem Künstler glückt in seinem Alterswerk noch eine überraschende Geste", doch Allen "fällt nichts anderes mehr ein, als im ewigen Leerlauf sein Werk zu wiederholen, mit jedem Mal."Außerdem: Patrick Holzapfel führt imdurch die Filme von, der mit Trottelfilmen rund umbekannt wurde, aber seit einigen Jahren die menschliche Dummheit in ernsteren Filmen aufs Korn nimmt. Aus Adam McKays aktuellem Film "Don't Look Up" (mehr dazu hier zieht Rainer Schüller in einem-Essay Lektionen fürs Leben.Besprochen werden"Macbeth"-Verfilmung ( FAZ , mehr dazu hier ), die-Serie "Der unwahrscheinliche Mörder" über den Mord an FAZ ), die zweite Staffel der wegen ihrer Pariksklischees vielgescholtenen-Serie "Emily in Paris" ( taz ), die-Serie "Foundation" nach dem gleichnamigen SF-Romanzyklus von Zeit ), die Kunst-Doku "The Lost Leonardo" ( taz ) und die Miniserie "Eldorado KaDeWe" ( FR ).