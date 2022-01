"Once to be realised". Foto: Thomas Aurin

An der Deutschen Oper Berlin fand - von den Zeitungen bislang unbemerkt - die Uraufführung von "Once To Be Realized" statt, ein "Multi-Komponierenden-Projekt aus 130 unausgeführten Skizzen" des Komponisten-Kritiker Roland H. Dippel war hin und weg : Das ist "", ruft er. "Eine Pianistin hängt nach schroffen, direkt auf den Saiten im Hohlraum des Flügels erzeugten Tönender Kantine. In einem Hof blasen Musiker bei unwirscher Feuchtigkeit in Rohre, die man auf den ersten Blick für Alphörner halten könnte. Auf dem Hauptpodium in der Tischlerei sitzen die Musiker zuaus der altgriechischen Tragödie in Bereitschaft - mit Glitzersteinchen auf den Augenlidern. Eine Sängerin zieht im erdbeerfarbenen Kleid ihre Kreise, andere Akteur*innen verharren weit hinten um einen Tisch. So viel Spielaktion, Raumerkundungslust und vor allem so viele Ortswechsel gab es in dieser Häufung von Personal und Mitteln selten bei einer Biennale-Produktion. Ein Nekrolog, einund demokratisches Konzept-Event aus einem Guss. ... Analyse und Intuition,, Überraschung und Überwältigung - all diese Angebote prasseln auf das zur Begeisterung gewillte Publikum."Weitere Artikel: Victor Efevberha stellt in derdie Hamburger Schauspielagenturvor, die auf die Vermittlung schwarzer Schauspieler spezialisiert ist. Christoph Weissermel berichtet in dervomin den USA. Christine Dössel singt in derein kleines Liebeslied an die Schauspielerin, die demnächsten 85 wird.Besprochen werden eine "Elektra" am Grand Théâtre in Genf (von"im Bühnengeiste von Einar Schleef" inszeniert, freut sich Joachim Lange in der nmz , Rasche macht aus der Strauss-Oper "etwas, das man so noch nie gesehen hat", lobt auch Thomas Schacher in der NZZ ),"Peter Grimes" mit Jonas Kaufmann in der Titelrolle an der Oper Wien ( Standard ) undAdaption von Manns "Bekenntnissen des Hochstaplers Felix Krull" für das Theater Aalen ( nachtkritik ).