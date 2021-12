Lubaina Himid: The Operating Table, 2019. Tate Modern

Die 1954 geborenewar 2017 die erste schwarze Frau und zugleich die älteste Künstlerin, die je den Turner Prize bekam, erinnert Daniel Zylbersztajn-Lewandowski in derund freut sich über Himids große Londoner Schau in der Tate Modern : "Deutlich ist aber jedem und jeder, dass Himid in ihren Bildern und Installationen dieschwarzer Menschen in einer Welt verhandelt, in der sie benachteiligt sind. Sie versucht mit den Protagonisten ihrer Bilder und deren Betrachter*innen gemeinsam dagegen Strategien und Pläne zu entwerfen. In 'The Operating Table' (2019) sieht man drei Frauen an einem Tisch darüber diskutieren,werden soll, es geht dabei nicht immer einvernehmlich zu, wie in 'Five' (1991) an den Mienen der Frau und des Mannes zu sehen ist; sie debattieren über Politik, teils sicher verfestigt in ihren Ansichten, aber immerhin bereit,zu hören."In der anhaltenden Diskussion um dieüberlagern sich die Konfliktlinien, wie Philipp Meier in dervor Augen führt . Denn in Frage steht nicht nur Raubkunst, sondern auch Fluchtgut, also Werke, die Verfolgte verkaufen mussten, um sich ihre Flucht aus Deutschland oder Europa zu finanzieren: "Bisher hat sich die Stiftung Bührle zwar vorbildlich um die Raubkunst-Fälle gekümmert, nicht aber um die Fluchtgut-Fälle. Alsist das ihr gutes Recht. Und dies ist der Punkt: Das Kunsthaus hat heuteinne, zu handeln, da die Sammlung Bührle nicht Teil der hauseigenen Bestände ist, sondern es sich hier um eine Leihgabe handelt. Es muss aber im Interesse des Kunsthauses liegen,zu garantieren, was die unter seinem Dach versammelte Kunst betrifft. Das Kunsthaus sollte nun endlich seine Bedingungen formulieren und durchsetzen."Auchmöchte jetzt mit derim Kunstzirkus mitmischen beziehungsweise sich als kreativer Hub in Szene setzen. In derkann Ingo Arend das nur mit Kopfschütteln quittieren : "Verstörend, dass von der sonst sobislang kein kritisches Wort kam. Wie rechtfertigen der Bildhauer Wolfgang Laib, der Filmemacher Lawrence Lek und der Installationskünstler Timur Si-Qin, die als Künstler aus Deutschland gelistet sind, ihre Teilnahme?"Besprochen werden die-Schau "Schall ist flüssig" im Wiener Mumok , die den deutschen Fotografen endlich mal in Österreich präsentiert (wie sich Stephan Hilpold im Standard freut), die Ausstellung "Out of the Box" des amerikanischen Künstlersim Salzburger Museum der Moderne ), eine Schau der britischen Künstlerinim K20 in Düsseldorf ( Tsp ).