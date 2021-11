Drückt auf die Tränendrüse und revidiert den Western: "First Cow" von Kelly Reichardt

Die amerikanische Filmemacherinkennt und schätzt man wegen ihrer spröden Filmsprache. Ihr Western "First Cow" hingegen bietet nun "große Bilder, kluge Allegorien, eine politische Haltung, emotionale Wucht, Geschichtsunterricht und die universelle Botschaft der Bedeutung von Freundschaft", staunt Patrick Holzapfel im. Es hilft nur nicht allzu viel: Der Film zielt auf die Darstellung, doch bleibe Reichardt letzten Endes zu sehr dem Erzählen verhaftet. "Was sie in ein mit Plotpoints und narrativen Spannungsbögen bestücktes Drama verpackt, kann man nur zeigen. Das amerikanische Kino, das bereits in seinen Anfangsjahren, in Filmen wie 'A Corner in Wheat' von D.W. Griffith oder 'The Half-Breed' von Allan Dwan, genau dieses Zeigen von Zusammenhängen beherrschte wie kein anderes Kino, ist dazu heute."Ganz anders, nämlich als Revidierung der Western-Erzählung, sah es Thekla Dannenberg, ebenfalls im, bei der Berlinale-Vorführung des Films: "Reichardts Bilder vermeiden das Erhabene, Weite, Offene. Sie sind. Die Kamera bewegt sich wenig, sie zeigt die Menschen im Unterholz beim Pilzesuchen, beim Fallenstellen, in selbstgezimmerten Hütten, im Matsch. ... Und noch einen Topos des klassischen Westers konterkariert Reichardts kluger und schöner Low-Budget-Film: Hier kann niemand einfach ein neues Leben beginnen, die meisten müssen ihr altes fortsetzen, und zwar unter." Sofia Glasl feiert imdie "Größe" dieses humanistischen Films. Beatrice Behn bescheinigt dem Film auf"trotz aller Elegie eine".