Julia Tieke erinnert in der-Reihe "10 nach 8" an die, ein Instrument, das der Cellist1928 patentieren ließ und es gestatten sollte,zu spielen: " Es ist ein, auf dem sich mit einem Band die Tonhöhe stufenlos verschieben lässt. Dadurch kann man auch mikrotonale Intervalle spielen, die zentral sind in der arabischen Musik". Bei einem Kongress im Jahr 1932 rief es allerdings erheblichen Widerspruch hervor: "'Instrumente des abendländischen Orchesters und abendländische Spielweise dringen ein', rüstete sich der Leiter der Musiksammlung der Berliner Staatsbibliothek, Johannes Wolf, für eine Art Feldzug gegen die Zeit. 'Klaviere bedrohen das einheimische Tonartensystem, abendländische Singweise rennt gegen die gutturale morgenländische an. Es ist dringend not zu retten, was zu retten ist.' Tatsächlich verweigerten die Berliner Delegierten ihren arabischen Kollegen damals in Kairo die."Die Rapperinplaudert in derüber Erfolg auf, die Geringschätzung von "Ultrafeminität" und: Der Umgang mit Fraun dort sei "einfach nur grauenhaft. Frauen, Fans dieser Musik, wurden seit jeher behandelt, wie die Typen es gerade wollten. Sie wurden abgestempelt, erniedrigt und ja: auch missbraucht. ... Ich kenne unendlich viele Geschichten - auch so direkt, dass es weit, weit über Hörensagen hinausgeht." Namen wolle sie aber nicht nennen, denn "es bringt zu viele Probleme - mir, aber vor allem den Menschen in meinem Umfeld", es komme ". Öffentlichen Kampagnen. Alles, was Sie sich so vorstellen können."Dieist alt geworden und wird nun in Form zahlreicher Re-Issues wiederentdeckt. Das Bild vom Schlagerpop, das sich insbesondere durch die kommerzielle Ausschlachtung des Phänomens festgesetzt hat, erfährt dadurch eine freut sich Jens Uthoff in der. Insbesondere im experimentierfreudigen Underground wurden musikalische Möglichkeitsräume eröffnet - und gelacht werden durfte auch: Die Bands auf der Compilation "Eins und Zwei und Drei und Vier - Deutsche Experimentelle Pop-Musik 1980-86" etwa "zeichnen sich durch einenaus. Das Münchner Trio P!OFF? (zunächst: Piss Off Orchester) etwa bringt mit einem einzigen Lied das Lebensgefühl junger Menschen in der Bundesrepublik der Achtziger auf den Punkt: '/ Das ist die Strafe Gottes / Das ist der Hölle Glut' ... Auch kurzlebige Projekte wie Deutsche Wertarbeit - eine Ein-Frau-Band der Keyboarderin Dorothea Raukes von der 1969 gegründeten Progressive-Rock-Band Streetmark - sind vertreten. Ihr krautig-mainzelmännchenmäßiger Track 'Guten Abend, Leute' klingt."Außerdem: Andreas Schäfler verneigt sich vor der Komponistin, die einst die Filmmusik für Theo Angelopoulos geschrieben hat, sich davon aber längst als eigenständige Stimme emanzipiert hat und kommende Woche ihren 80. Geburtstag feiert. Die spricht ausführlich mit. Für die porträtiert Florian Bissig den kubanischen Jazzpianisten. In der erinnert Daniele G. Daude an den in der Karibik geborenen Komponisten und Dirigenten. Willi Winkler schreibt in der SZ zum Tod des Popfotografen. Olaf Karnik und Volker Zander reisen in einer "Langen Nacht" desin dieUnd eine traurige Nachricht:, in den 90er- und Nullerjahren der wilde Sänger der norwegischen Skandalrock-Band, ist im Alter von 49 Jahren gestorben . ", and I like it", sang er in diesem Song:Besprochen werden das neue Album von("ein vielfach geknicktes und relativiertes Bekenntnis zur eigenen Unabhängigkeit", schreibt Daniel Gerhardt auf), sowie Konzerte von Tagesspiegel ) und).