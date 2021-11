Dieveranstaltet ein Pro und Kontra zum Thema, bei dem sich die Kontrahenten eher einig sind. Susanne Kaul schreibt im "Pro": "Im öffentlichen Leben ist für Ungeimpftemehr. Warum also das Kind nicht beim Namen nennen - nicht zuletzt, um ein Stück verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen." Jan Feddersen will sich im "Kontra" nicht auf eine langwierige juristische Prozedur einlassen und schlägt vor: "Besser als eine Impfpflicht wäre der Verzicht auf Augenzwinkerei bei der 2G-Regel. Dass nötigenfalls Passagiere eines ICEwerden, wenn sie sich nicht als 2G ausgewiesen haben; in Bussen, U- und S-Bahnen können die impfungeschützten Coronaschleuder*innen dann auch nicht mehr fahren. Wer sich in Züge und Abteile hineinmogelt, muss mit hohen Geldstrafen rechnen. Wer das kontrollieren soll? Ist doch klar:- und auch die beschäftigungsarmen Leute der."Ungeimpfte sind nicht dasselbe wie Impfgegegner, erläutert Elke Bruhn in derund zitiert aus Erkenntnissen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung über das Impfen allgemein: "Unter den Befragten mit formalist der Anteil der Impfbefürworter höher als unter Personen mit niedrigerem oder mittlerem Bildungsniveau." Und: "Befragtekönnen etwas häufiger als Personen mit Migrationshintergrund alsbezeichnet werden."Dass es toxische Männlichkeit gibt, ist für die Kultur- und Sozialanthropologinglasklar. Aber ebenso klar gibt es auch, schreibt sie in einem Essay für den. "So arbeiten Frauen mit an der Unterdrückung von Frauen, an der Aufrechterhaltung von Geschlechterasymmetrien - als. Sie tun dies, wenn sie Gewaltregime mitgestalten, etwa im familiären Bereich bei Kindesmisshandlungen, Kindesmissbrauch oder Kinderpornografie - auch wenn der Anteil von Müttern bei solchen kriminellen Aktivitäten sehr viel kleiner ist als der von Vätern und männlichen Verwandten. Sie tun dies, indem sie die Verhältnisse dulden und schweigen, sich nicht zuständig fühlen, nicht eingreifen. Sie tun dies durchzur Höherwertung des Mannes, wodurch sie Privilegien und Anerkennung ernten. Die deutsche Sozialwissenschafterinhat sich mit der These der weiblichen Mittäterschaft viele Feindinnen geschaffen - Frauen, die sich lieber nur in der Opferrolle wahrnehmen."