In der NZZ erzählt Sabine von Fischer, wie sich die Universität von Santa Barbara mit der Großspende des Tycoons Charles Munger quält: Für eine Milliarde Dollar will er der Uni ein Studentenwohnheim für 4.500 Bewohner bauen - aus Beton nach eigenen Plänen: "Das Licht in den fensterlosen Zimmern spendet ein großer Bildschirm hinter einem Vorhang. Diese Idee einer Sonnenlichtsimulation hat der Möchtegernarchitekt den Disney-Kreuzfahrtschiffen abgeschaut. Dies sei fürs Wohlbefinden noch besser als die echte Sonne, meint Munger, weil die Bewohner so jederzeit selber entscheiden könnten, welche Tageslichtsituation sie gerade wollten. In einer Online-Fragenbeantwortung hält die Universität fest, dass es ja freiwillig sei, in diesen Megablock einzuziehen."

Edel kann Tatiana Bilbao aber auch: Wohnhaus "Los Terrenos", Monterrey, Nuevo León, Mexiko, Foto: Rory Gardiner / Architekturzentrum Wien

Dringend empfiehlt jetzt auch Laura Weissmüller in derdie Ausstellung der mexikanischen Architektinim Architekturzentrum Wien (mehr dazu hier ), die ihre Bauten nicht am Computer entwirft, sondern in farbenfrohen Collagen, an denen alle mitarbeiten dürfen. "Tatiana Bilbaos Arbeitsweise ist denkbar weit entfernt von der einesà la Le Corbusier oder Frank Lloyd Wright, die mit einem Federstrich ganze Städte entwarfen und zu jeder Zeit vorgaben zu wissen, was für alle Bewohner darin gut ist. Dazu passt, dass die mexikanische Architektin lieber mit anderen zusammenarbeitet, als mit ihnen in Konkurrenz zu treten."