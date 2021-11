"Dass es (…) einen durchaus wesentlichen Teil der Branche gibt, der ebenund damit auf sich alleine gestellt ist, haben viele nicht bedacht", kritisiert der Konzertveranstalter Andreas Schessl die Kulturpolitik während der Pandemie im-Gespräch mit Merle Krafeld: "Subventionen sind meiner Meinung nach vor allem dazu da, um einemnachzukommen, einezu gewährleisten - auch für Leute, die nicht so viel Geld haben - um so ein ambitioniertes Programm zu ermöglichen. Die Tendenz geht aber in die Richtung, dass Veranstalter wie wir Künstler aufbauen, die, wenn sie irgendwann weit genug sind, bei einem der großen subventionierten Orchester spielen dürfen. Diese Institutionen sollten sich an dermit beteiligen! Diewird momentan zum großen Teil von privaten Veranstaltern übernommen. Hierbei sehe ich ein Missverhältnis.""Ich habe begonnen, übernicht nur als Komponisten nachzudenken und nachin seinen Werken und denen seiner Kinder gesucht", sagt über sein neues Bach-Album im-Gespräch mit Dorothea Walchshäusl: "Schließlich sei Bachs Musik ausgesprochen kommunikativ und menschlich. Auch fänden sich immer wieder autobiografische Momente in den Stücken, etwa in der Chaconne, die Trifonov als 'das wohl tragischste, emotionalste Stück' beschreibt, das Bach je komponiert habe. Ebenso in den kontemplativen Augenblicken der 'Kunst der Fuge', in denen Bach scheinbar Vergangenem nachlausche."Wir hören rein:Außerdem: In der spricht Stephanie Grimm mit Blur-Frontmannüber dessen neues Album "The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows", Lyrik von John Clare und den Zustand der Ozeane. Im Interview mit Hartmut Welscher erzählt der Fagottist, weshalb dienach 15 Jahren verlässt: "Es gibt im Orchester viel männliche Energie. Das liegt auch daran, dass nicht genug Frauen im Orchester sitzen, es gibt nicht genugin den Stimmgruppen."Besprochen werden das neue Album "Four Visions of France" des Cellistenmit Werken von Gabriel Fauré, Camille Saint-Saens, Edouard Lalo und Arthur Honegger ( Tagesspiegel ) und das neue-Album, das Juliane Liebert in derdicht dran an der "" sieht. Weitere Besprechungen inund. Außerdem ein Band mit "Lyrics" von) und der Auftakt des Berliner Jazzfestes im Pierre Boulez Saal ( Tagesspiegel ).