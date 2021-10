"Meine Literatur ist der Versuch,aufzutauen, damit sie wieder ins Fließen gerät", sagt im-Gespräch über seinen neuen Roman "Das perfekte Gift" , mit dem er "der russischen Gegenwartsliteratur ihre politische Dimension zurückgeben" will. Bei derwar ihm aufgefallen, dass das eingesetzte "Nervengift in einem kleinen geschlossenen Ort namens Schichany produziert worden war. Genau an diesem Ort bestand bis 1933 ein Testzentrum, in dem die Reichswehr und die Rote Armee in einer geheimen Militärkooperation chemische Waffen testeten. Die Herstellung von Nowitschok und die damit verbundenen moralischen Dilemmata der Wissenschaftler haben also einen langen historischen Vorlauf. ... Man kann das Böse jeder Epoche am Namen des chemischen Kampfstoffes ablesen: Sarin, Tabun, Napalm, Zyklon B. Und mir scheint, dass Nowitschok dasst."In derverortet Mara Delius den Literaturnobelpreisträger hier und hier unsere Resümees) vor dem in dengängigen Begriff der "'entangled history', Verflechtungsgeschichte, der versucht, die nicht offensichtlichen Verbindungen zwischen Kolonialmacht und Kolonialisierten zu zeigen. Man muss Abdulrazak Gurnah in diesem Kontextsehen, ohne ihn auf sie festzulegen. Die Schriftsteller VS Naipaul und Salman Rushdie haben die komplexen Geschichten von Figuren, die in einem anderen Land leben als dem, in dem sie geboren sind, mit all ihren Fragen nach Identität, Zugehörigkeit, alten und neuen Wurzeln erzählt - Naipaul ernst und etwas moralisch, Rushdie zuletzt vor allem humoristisch verblockbustert. Abdulrazak Gurnah ist wohl eher ein."Weitere Artikel: Die Schriftstellerin , die am 24. Oktober der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhält, verrät der, was sie derzeit liest, hört, sieht und nervt. In derkurz und knapp über seine Arbeit an einer Hörbuchversion vonTypografie-Monumentalmonster "Zettel's Traum" . Für die kramt Matthias Heine nochmalmitten während derentstandene Novelle "Unordnung und frühes Leid" aus dem Schrank hervor. Über Thomas Manns Engagement für die Demokratie spricht Frido Mann in der. Im Zündfunk-Feature des versenkt sich Markus Metz in die Noir-Comicwelten vonund Uli Oesterle (mehr dazu hier und dort ).Besprochen werden unter anderem"Crossroads" ( Standard ),"Die Rache ist mein" ( Tagesspiegel ),Erzählband "Von Frauen und Rabbinern" ( Standard ),"Kairos" ( Tagesspiegel ),"Hast du uns endlich gefunden" ( FAS ),"Mein kleines Prachttier" ( Dlf Kultur ),"Der Irrweg" ( Freitag ),Essay "Patti Smith" ( Freitag ),"Der Silberfuchs meiner Mutter" ( Standard ),"Tal der Herrlichkeiten" ( 54books ) undKrimi "Malta Transfer" ( Standard ).In der online nachgereichten Frankfurter Anthologie schreibt Nico Bleutge über' "Und am Ende ist es so ich":"Und am Ende ist es so ichhalte hier Redenvom Firn über den Dingen..."