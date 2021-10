Abdulrazak Gurnah erhält den Literaturnobelpreis 2021 (Bild: Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach)

Diemacht es der deutschen Literaturkritik auch weiterhin schwer: Nach der hierzulande weitgehend unbekannten Lyrikerin fällt ihre Wahl bei der Vergabe desin diesem Jahr auf den 1948 in Sansibar geborenen, seit 1968 in Großbritannien lebenden Schriftsteller , von dem hierzulande zuletzt Anfang 2007 ein Buch besprochen wurde und der den deutschsprachigen Feuilletons zumindest laut unserem Archiv in den letzten zwanzig Jahren kaum eine Erwähnung wert gewesen ist. Seine Bücher handeln vonund. Die wenigen seiner Bücher, die ins Deutsche übersetzt wurden, sind vergriffen, immerhin mit englischen Büchern können wir in unserem Online-Buchhandeleinen kleinen Büchertisch bestücken.Dieses "Nichtkennen ist tatsächlich ein, ein selbstverschuldetes noch dazu", stellt -Literaturredakteur Dirk Knipphals selbstkritisch fest, nachdem er sich ein bisschen schlau gemacht hat: "Hier gibt es einen interessanten Autor zu entdecken - zumal im Bereich des Postkolonialen, der in Deutschland derzeit breit diskutiert wird." Deutlich entgeisterter reagiert Richard Kämmerlings in der, nachdem er darüber gestolpert ist, dass Gurnahs aktueller "Afterlives" von dem von Deutschen brutal niedergeschlagenenim Jahr 1905 im heutigen Tansania handelt - Hunderttausende starben dabei. "Dass ein solcher Schriftsteller im Land der einstigen Kolonialherren praktisch unbekannt ist, wirft ein weiteres grelles Schlaglicht auf diemit der imperial-kolonialen Vergangenheit Deutschlands."In Marcel Inhoff hat diedann aber doch noch jemanden gefunden, der Gurnahs Bücher tatsächlich gelesen hat. Er würdigt einen "ungewöhnlichen Autor - nicht nur für die Tradition des Nobelpreises, sondern auch in seiner Eigenschaft als afrikanischer Autor, der in Großbritannien lebt. Gurnah, der zweimal für den britischen Booker Prize nominiert war, schreibt über Postkolonialismus. Sein Interesse gilt den Bewegungen der Literatur und der Sprache - ein Werk, in dem es um Menschen geht, diesind." Auch Karsten Levihn-Kutzler kann fürauf Lektüreerfahrungen aus erster Hand zurückgreifen : "Seine Prosa ist. Er meidet die Polemik, will nicht moralisieren, nicht mitschockieren. Die, die die europäische Herrschaft in Afrika untermauerte, der Machtmissbrauch in der postkolonialen Autokratie bleiben an den Rändern seiner Texte, sind. Gurnahs Blick auf den Kolonialismus, auf die wechselvolle Geschichte Tansanias und auf das postimperiale Großbritannien ist kein anklagender, sondern ein nachdenklicher, zunächst nach innen gerichteter Blick."Noch dichter dran ist Thomas Brückner, der Gurnah ins Deutsche übersetzt hat. Seine Bücher "leben aus den Figuren heraus", schreibt er in der. "Was Gurnah ebenfalls eignet, ist ein, der sich durch sein ganzes Schreiben zieht." Als Dozent an der Universität Kent in Cantery hat er sich "stets mit Fragen und Problemen des Postkolonialismus auseinandergesetzt. Das ist kein unwesentlicher Bestandteil des Lebens dieses freundlich-zurückhaltenden Mannes - und hat natürlich auch in seiner Literatur Niederschlag gefunden. Immer wieder wird postkoloniales Dasein inseinen Protagonisten zur schmerzlichen und schmerzhaften Erfahrung." Dominic Johnson bietet in derdazu passend einen Kurzabriss der verworrenen Geschichte, die Gurnahs Leben und Schaffen prägt.-Kritiker Andreas Platthaus sieht diese Entscheidung für Gurnah, der auf Englisch auch ein Buch überherausgegeben hat, vor allem politisch motiviert: Es handle sich um "eineder Schwedischen Akademie an Versäumnissen gegenüber den gewandelten Erwartungen der Öffentlichkeit und auch gegenüber dem eigenen Anspruch. Seit der chinesische Schriftsteller Mo Yan 2013 ausgezeichnet wurde, waren alle Literaturnobelpreise an europäische oder nordamerikanische Autoren gegangen. ... Rushdie selbst auszuzeichnen - eine längst überfällige Ehrung -, wird sich das Nobelpreiskomitee wohl nicht mehr trauen. So betrachtet, ist der neue Preisträger Gurnah nicht nur als Antikolonialist ein Aushängeschild für die Auszeichnung, sondern auch als literarischer Stellvertreter für freie Meinungsäußerung und einen." Auf sieht Tobias Rapp, der Gurnay ebenfalls gelesen hat, in der Entscheidung gerade(identitäts-): "Gurnah entspricht nur vordergründig demaus dem 'globalen Süden' - und hat sich selbst schon kritisch über diese in progressiven Kreisen beliebte Floskel geäußert, indem er darauf hinwies, dass sie von Ökonomen dergeprägt worden sei."Roman Bucheli ärgert sich derweil im-Kommentar über die Schwedische Akademie, die ihn zum nunmehr zweiten Mal, statt kulant auf seine bereits durchgearbeiteten Regalmeter Rücksicht zu nehmen. Das Komitee habe "es sichtlich darauf angelegt, mit kapriziösen Entscheidungen das Publikum zu", ohne sich "zu kümmern, dass sich damit die wichtigste literarische Auszeichnung der Welt in dieverabschiedet. ... Mit ihren angestrengt unkonventionellen Entscheidungen beweist das Nobelkomitee die eigene." Gurnahs Bücher machen "ihn in Zeiten großer Flüchtlingsströme als Aushängeschild einer um Aufgeschlossenheit bemühten Akademie attraktiv. Indessen sind weltbewegende Themen noch." Vielleicht ist ja auch einfach nur der deutschsprachige Literaturraum provinziell? Immerhin taucht Gurnahs Name in Großbritannien regelmäßig auf einschlägigen Shortlists auf. Auch aus diesem Grund nimmt Arno Widmann in derdiese Einladung zur Entdeckung einer Stimme der Weltliteratur dankbar an.