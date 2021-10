Nadja Mchantaf als Jenny Hill. Foto: Iko Freese / Komische Oper

Zum Auftakt seiner letzten Saison an der Komischen Oper inszeniertBertolt Brechts und Kurt Weills Goldgräberdrama "Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny". Im findet Frederik Hanssen diese Inszenierung meisterlich und von höchster Intensität: "Schrill und krachledern wird Weills Werk normalerweise auf die Bühne gebracht, als Zerrbild desmit jeder Menge meist missratenem Mummenschanz. Barrie Kosky geht einen anderen Weg: Er lässt alles weg, das Groteske wie auch die Ausstattungsorgie, und fokussiert sich ganz auf, die er bei Brecht findet. Alttestamentarisch ist für ihn der erste Akt, ein neues Sodom und Gomorra, mit Hurrikane und Taifun als Plagen, den zweiten Akt sieht er als Variante der Passionsgeschichte, wenn Jim von jenen verleugnet wird, die ihm nahestehen, und kurz vor seinem Tod ein christusgleiches "mich dürstet" ausspricht. Kosky betont, dass'Moses und Aron' zeitgleich entstanden ist. Schon als Teenager haben ihn beide Stücke berührt, als Parabeln, als."Tilman Krause möchte in dereher nicht auf die Knie gehen, zumal er Brechts Kapitalismussatire ohnehin nur wegen Weills cooler Musik ertragen kann: "Sovor der hoffnungslosen Message dieses Stückes, dass dem Menschen auf dieser Welt, so wie sie ist, nicht mehr geholfen werden kann, hat man 'Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny' selten gesehen. Auch nicht so brutal. Jim Mahoney, zugleich Held und Antiheld, erlebt am Schluss des Stückes nicht den gnädigen Tod auf dem elektrischen Stuhl, den Brecht/Weill ursprünglich vorsahen. Er wird vielmehr alsdurch Messerstiche aller Darsteller, auch der Darstellerinnen, so zugerichtet, dass da am Ende nur noch ein Bündel Fleisch liegt. Dazu wird das oratorienhafte Aufrauschen im Orchestergraben, kräftig unterstützt vom Trommelwirbel, noch künstlich akustisch gesteigert. Das ist so peinvoll, dass in der Premierevom Rang herunter ihrer Not in einem 'Alles Scheiße'-Schrei meinte Luft machen zu müssen. Prompt kam aus dem Parkett, ebenfalls gut berlinisch, ein derbes 'Schnauze!' zurück."Weiteres: Wirklich großartig findet Verena Harzer in derdie Oper "Fire Shut Up in My Bones" von, mit der die New Yorker Met zum ersten Mal überhaupt das Stück eines schwarzes Komponisten zeigte ( mehr hier ). Dass sich die Met um mehr Diversität bemüht, erklärt sich Harzer aber auch aus dem Niedergang der wachsenden Not der gegen sinkende Einnahmen und Besucherzahlen kämpfenden Institution.Sonja Zekri besucht für die, die Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt in Theater, Film und Fernsehen, die auch während des Corona-Lockdowns viel zu tun hatte. In dergratuliertdem Theatermannzum Achtzigsten.Besprochen werdenneues Stück "Die Gewehre der Frau Kathrin Angerer" an der Berliner Volksbühne (dessen Banalität bei Welt -Kritiker den Verdacht aufkommen lässt, es klemmt bei Pollesch oder dem neuen Leitungskollektiv),elektrisierende Choreografie "Angels' Atlas" am Opernhaus Zürich (),Inszenierung von Hanoch Levins "Krum" am Hamburger Thalia Theater ( Nachtkritik ),Oper "The Time of our Singing" nach R' gleichnamigem Roman an der Brüsseler Opéra de la Monnaie ( SZ ), Andreas Kriegenburgs Inszenierung von"Spiel der Illusionen" am Nürnberger Staatstheater ( SZ ), Marc Beckers Komödie "Der Fall Nitribitt - gelöst!" an der Volksbühne Frankfurt ( FR ), Der Abend "Der Himmel über meinem Kopf" mit derim Frankfurter Gallus-Theater ( FR ), Wiener Inszenierungen von Claus Paymann, Simon Stone und Kay Voges ().