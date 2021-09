Szene aus Pedro Almodovars "Madres paralelas"

Mit"Madres paralelas" wurden gestern die Filmfestspiele von Venedig eröffnet. Der Spanier erzählt von zwei ungeplant schwangeren Frauen, gespielt von Milena Smit und Penélope Cruz. Sicher, alsginge das schon auch durch, schreibt Dominik Kamalzadeh im. Doch gleichzeitig ist dieser Film auch "ein typischer Almodóvar, der sich inpressen lässt: zu lustvoll und ungeniert fächert er seine Themen von Mutterschaft, Herkunftssuche und Freiheitsdrang auf. ... In einer Zeit, in der man Identitätskonzepte festzurrt, wirkt Almodóvars Sicht." Doch "so klar benannt wie in 'Parallele Mütter' hat er nie, dass seine Figuren nicht einfach liberal dahinleben, sondern dass hinter den manchmal schrillbunten Fassaden einesteht", ergänzt Susan Vahabzadeh in der. Zugleich fällt ihr auf: "Almodóvar, der einmal für den Zeitgeist stand wie kein anderer Filmemacher, entwickelt sich jetzt gegen den Strom. Alles wird immer schriller und schlichter, er aber erzählt, Geschichten, an deren Ende es nie eine einfache Auflösung geben kann." Christiane Peitz berichtet imvon den ersten Pressekonferenzen des Festivals.Im April ist die Filmemacherin und -historikeringestorben, wenige Monate nach der Veröffentlichung ihres Lebensprojekts, einer großen Recherche über unser Resümee ). Gladitz' 1982 entstandener Dokumentarfilm "Zeit des Schweigens und der Dunkelheit" über Riefenstahls "Tiefland" liegt beimim Giftschrank, wohin die Nazi-Regisseurin ihn erfolgreich weggeklagt hatte. Stattgegeben wurde ihr damals aus rein formalen Gründen, sagt Gerhard Beckmann imund fordert in einem offenen Brief an den-Intendanten, den Dokumentarfilm endlich wieder zugänglich zu machen: "Der - formal begründete - Einwand des Karlsruher OLG-Urteils hat sich sachlich alserwiesen. ... An der Freigabe des Films besteht auch deswegen ein nachhaltiges Interesse, weil Nina Gladitz dort auch mit Josef Reinhardt, Offenburg, gen. 'Seppl' - einem Musiker aus der Reinhard-Sippe, mit anderen Sinti und Roma aus der näheren Verwandtschaft sowie weiteren Überlebenden Interviews über deren Schicksal namentlich in den KZs Maxglan bei Salzburg und Marzahn-Berlin geführt und verfilmt hat. Eine Archivierung und Vorführung dieser Aufnahmen ist - auch im Rahmen derrelevant."Außerdem: Im spricht der Filmemacherüber seinen ( auf Arte gezeigten ) Dokumentarfilm "Der Fall el-Masri" über einen Deutsch-Libanesen, derwurde. Ulrich Ladurner besucht für diedas neuein dessen Geburtsort Rimini.Besprochen werdenVerfilmung von Roman "Räuberhände" ( taz Welt ),"Promising Young Woman" ( CrimeMag , unsere Kritik hier ), die DVD vonkoreanischem Thriller "Scarlet Innocence" ( taz ),Verfilmung von"Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" nach einem Drehbuch von Tagesspiegel , mehr dazu bereits hier ), die-Serie "Only Murders in the Building" ( taz ) und der neue Marvel-Superheldenfilm "Shang-Chi" ( ZeitOnline Tagesspiegel ).