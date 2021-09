Kulinarisch, leichtgängig, aber bestens goutierbar: Xavier Giannolis adaptiert Balzacs "Illusions Perdues"

Zwei Drittel dessind geschafft und "selten war ein Filmfestival so", schwärmt ein hingerissener Daniel Kothenschulte in der- und dann müssen die Filme noch nicht einmal schwergängig oder auf Teufel komm raus originell sein."Illusions perdues" etwa schwelgt in aller historischer Pracht, wie sie für eine-Verfilmung wie diese nur statthaft ist. "Benjamin Voisin spielt den aufstrebenden Dichter Lucien, der im aufstrebenden Zeitungsjournalismus als Literaturkritiker Karriere macht, doch in einemdas man heute 'Kulturwirtschaft' nennen würde, unter die Räder gerät. Es ist nicht schwer, in Balzacs messerscharfer Analyse des Klassensystems und seiner kritischen Sicht auf die frühen Massenmedien nachzu suchen. Giannoli breitet sie sorgsam vor uns aus, in glänzenden Dialogen und detailverliebt. Das wäre dann auch das einzige, dass sich gegen diesenvorbringen könnte - hier wird das Kino nicht neu erfunden, seine Eleganz ist von einer Art, wie man siebei diesem Festival gefeiert hätte."Tim Caspar Boehme von der sah in diesem Festivaljahrgang bislang vor und hinter der Kamera. Mit hohem Interesse verfolgt -Kritiker Dietmar Dath, wie ähnlich und doch verschieden unterschiedlich in diesem Wettbewerb unter freiem Himmelgeblasen wird: "In 'Lost Daughter', dem Spielfilmregiedebüt der Schauspielerin, sitzt Olivia Colmanam Strand herum, in 'Sundown' von Michel Franco trinkt der routinierte Tim Roth."Schade, die meisten Zeitungen bringen zum Tod vonlediglich Agenturmeldungen. Immerhin Dirk Knipphals hat in derein paar Zeilen zum überraschend frühen Tod des Schauspielers geschrieben , der einem größeren Publikum als Omar aus "The Wire" bekannt wurde: "Die Chance, in dieser Fernsehserie einem schwulen schwarzen Mörder in den Projects von Baltimorezu geben, nutzte Williams mit großer schauspielerischer Kraft. Das ist jenseits von Sozialdrama. ... Außerdem hatte es einfach, wenn dieser Omar pfeifend in seiner zerschlissenen Kleidung,, durch die Straßen Baltimores wandelte." Im spricht Filmredakteurin Susanne Burg über Williams.Weitere Artikel: Jenni Zylka ( taz ), Daniel Kothenschulte ( FR ) und Claudius Seidl () reichen die Nachrufe aufnach (weitere hier ).Besprochen werdenDokumentarfilm "Die Klasse von 9/11" über die Schulklasse, vor der damals George W. Bush saß, als ihn die Nachricht des Anschlags auf die Twin Towers erreichte ( ZeitOnline ),' "French Exit" ( Jungle World ), Lena Thieles, Dirk Hoffmanns und Sebastian Baurmanns-Tierdoku "Myriad" ( SZ ), dieSerie "White Lotus" ( NZZ ) und die Serie "American Horror Stories" ( taz).