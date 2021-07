Weg vom Goth-Punk-Image, hin zur erhabenen Ikone: Billie Eilish (Universal Music)

zweites Album "Happier Than Ever" ist das Pop- und Feuilleton-Großereignis der Woche. In der staunt Joachim Hentschel: "Der Gedanke fühlt sich erst absurd an, wird aber immer reizvoller, je länger man sich diese neue Musik anhört: Angesichts der, mit der die Teenagerin Eilish in den vergangenen rund vier Jahren begleitet, durchleuchtet und in allen Farben repräsentiert wurde, wirkt 'Happier Than Ever' wie. Sie dürfte die erste Person der Popgeschichte sein, die dashinkriegt." Maßgeblich laut Hentschel ist auch, dass Eilish, anders als andere junge Pop-Acts, eben auch dieerreicht.Sanfter als das noch jugendlich verspielte Debütalbum vor zwei Jahren ist diese Platte geworden, schreibt Beate Scheder in der. Insbesondere das Titelstück rage heraus, "ein fantastischer Song, der beste des Albums", während die übrigen "doch etwas, sich zu sehr aufverlassen." Der Song steht tatsächlich etwas neben den weiteren Stücken, meint auch Nadine Lange im, doch vielleicht ist das auch einfach "der, mit dem Billie Eilish dieendlich austreiben kann."Eilish nimmt sich auch hier wiederheraus, schreibt Daniel Gerhardt auf. Dennoch klingt dieses Album "ganz anders, bestimmt von Akustikgitarre und Schlagzeugverzicht, detailfreudig ausbalancierten Orgeltemperaturen und Beats, die eine Richtung eher vor- als einschlagen. Herausstechende Refrains oder Zugeständnisse an Radio und Streamingdienste enthält 'Happier Than Ever' nicht, dynamische Momente zögert das Album immer wieder so weit wie möglich hinaus. Bei keinem der Songs kann man sich vorstellen, dass ihn irgendjemandhört. ... Ein vergleichbares Album, das den größtmöglichen Erwartungen an Gebrauchsfertigkeit und Playlistigkeit mit ebenso großerbegegnet, wäre in der aktuellen Poplandschaft höchstens noch von Lana Del Rey vorstellbar." Weitere Besprechungen in FAZ Standard und Welt Mit einer in Gründung befindlichenund einem, der, anders als der eingestellte Echo, nicht nur nach reiner Branchenperformance vergeben werden soll, soll derbesser, interessanter und kulturell signifikanter werden. Schaunmermal, denkt sich da Juliane Liebert in einer Abwägung der Lage in der. Zu tun gäbe es ja reichlich: "In der deutschen Pop-Rezeption ergänzen sich: Zum einen hält sich hartnäckig der intellektuelle Dünkel gegenüber Massenkultur" und zum anderen "ist der deutsche Mainstream, ob im Film oder der Musik, oft auch erschreckend öde", was viele Gründe hat: "Eine hierzulande verbreitetespielt eine Rolle, ein Hang zur Fehlervermeidung, der die Fehler manchmal erst produziert, und ein, was leider regelmäßig zum Triumph desüber denführt."Eine traurige Meldung in. Der Gitarrist, der mit seiner Gruppe Kassav die Antillen zu einer Größe in der Weltmusik machte, ist im Alter von 65 Jahren an Covid-19 gestorben.Weiteres: In der schreibt Thomas Kramar einen Nachruf auf den österreichischen Popradio-Macher. Besprochen werden ein Auftritt von taz ), ein Konzert von FR ), das neue Album der Retro-Soulband ZeitOnline ) und das Debüt der Rapperin ZeitOnline ).