Szene aus "Yerma". Foto: Thomas Aurin

Michael Stallknecht hat für dieim niederösterreichisen Prinzendorf besucht . Der Aktionskünstler hatte von Katharina Wagner einefür eine Performance der "Walküre" inbekommmen. Das passt ja auch ganz gut, findet Stallknecht, ist Nitsch doch wie Wagner ein "", wie er im Keller des Nitsch-Schlosses lernt: "Die riesigen Leinwände werden auf den Boden gelegt, dann schütten Nitsch und seine Mitarbeiter in weitem Bogen die Farben darüber. Ähnlich grob, wie er in seinen Partituren die 'Noten' verteilt, ohne ihnen in der Regel eine Tonhöhe zuzuordnen. Sogar Sinfonien, Klavierkonzerte und Kammermusik hat er auf diese Weise entworfen. Es sind, in denen die Instrumentengruppen sich zu breiten Clustern überlagern, auch von Laien gut zu bewältigen, was durchaus intendiert ist. 'Lärmmusik' nennt Nitsch sie selbst,, aus dem Akt, in das Rohr einer Trompete oder Posaune hineinzublasen und den Ton zu nehmen, wie er halt herauskommt.interessiert Nitsch mehr als das zivilisatorisch Überformte, sein Werk will, in welcher Form auch immer, zurück zu den Ursprüngen, zu den Müttern, wo Leben und Tod einander die Hand reichen und gegeneinander austauschbar werden."Auch Alexandra Föderl-Schmid ist für dienach Prinzendorf gepilgert, wo Nitsch ihr erzählt, "er habe beim Hören der Musik unbedingt das Gefühl,. Rot, jene Farbe, mit der Nitsch am häufigsten assoziiert wird, die er 'nicht als die schönste, aber als die intensivste' bezeichnet, kommt natürlich auch vor ... 'Ich.'"





RegisseurhatStück "Yerma" für die Berliner Schaubühne aus dem bäuerlichen Andalusien der 30er Jahre in denversetzt, wo der weibliche Teil eines hippen Pärchens sich ein Kind wünscht. Das beginnt alsund endet mit einem "Köpper mitten hinein in das", schreibt Stephanie Drees in der. Die Inszenierung gelingt - "mit viel zeitgeistigem Theorie-Unterbau" - vor allem dankals Yerma, lobt sie: "Simon Stone reduziert vor allem in einem Sinne: Trotz der klugen Besinnung auf das Schauspieler:innen-Theater, auf die Kunstfertigkeit des gesamten Ensembles, liegt seine Leistung vornehmlich darin, einfach richtig viel Platz für Caroline Peters zu schaffen. Die zeigt in dieser Rolle tatsächlich alles, was sie kann. Man muss es so klar sagen: Wenige könnten diese emotionalen Prozesse, diese Art vonso spielen, dass sie glaubhaft wirken, die inneren Konflikte dieser Frau von augenzwinkernder Selbstbespiegelung bis hin zum obsessiven Wahnsinn spielerisch ineinander führen.""Der Schrecken des Alltags, wenn er zurwird, fährt einem doch in die Glieder", bekennt auch Simon Strauß in der. Bei-Kritiker Rüdiger Schaper zündet die Inszenierung trotz einer großartigen Caroline Peters nicht: "Es liegt an Simon Stones Hang zur Übertreibung - man betrachtet die beschleunigten Momentaufnahmen als. Es geht diesen privilegierten Leuten eigentlich gut, und sie machen sich das Leben zur Hölle. An die Stelle menschenverachtender Traditionen tritt der Zwang zur Selbstoptimierung. (...) Im Grunde ist das ein." In der winkt Peter Laudenbach ab:Yerma "unbedingt schwanger werden will, weshalb sie, weil das nicht gelingt, in eine verzweifelt selbstzerstörerische Obsession rast, bleibt das Rätsel des Regiekonzepts."-Kritikerin Katrin Bettina Müller schließlich fehlt derder Vorlage: "Es entsteht keine Spannung zwischen den historischen Schichten. Das ist etwas enttäuschend."Weiteres: In der SZ berichtet Christiane Lutz von Protesten gegen. In der FAZ Besprochen werden weiter die Wiederaufnahme von"Tannhäuser"-Inszenierung in Bayreuth ( nmz ) undInszenierung der "Elektra" in Salzburg (),Oper "Nerone" bei den Bregenzer Festspielen ( Welt ),"Fliegender Holländer" in Bayreuth ( Van ),"Don Giovanni" in Salzburg und"Fliegender Holländer" in Bayreuth (), der "Jedermann" und "Richard III." in Salzburg () sowie die Ausstellung "Der absolute Tanz. Tänzerinnen der Weimarer Republik" im Georg Kolbe Museum in Berlin ().