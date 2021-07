Spektogrammanalyse hörbarer Aufnahmen | © Forensic Architecture, 2021

Besuchern der Ausstellung "Investigative Commons" im Berliner Haus der Kulturen der Welt und der Schau "Circles" vonundim Neuen Berliner Kunstverein sind die, die derzeit medial Furore machen ( Unsere Resümees ) längst bekannt, schreibt Saskia Trebing in: "So hat das Künstler- und Forscherkollektivzusammen mit der Menschenrechtsorganisation, dem Citizen Lab der Universität Toronto, der Filmemacherin Laura Poitras und anderen Anfang Juli eine Recherche veröffentlicht, die zeigt, wie die Überwachung mit Pegasus funktioniert. Die Kunstdetektive visualisieren dokumentierte Fälle von kaum bemerkbarenauf die Smartphones von Aktivistinnen und Journalisten in einer interaktiven Grafik und bringen die Cyber-Attacken mit Repressalien gegen die ausspionierten Personen in der physischen Welt zusammen. Außerdem berichten sie vom (bisher recht aussichtslosen) juristischen Kampf gegen den Einsatz der Software." Trebing geht auch der Frage nach, weshalb politische Kunst oft so wirkungslos bleibt.All jenen, die noch keine Karte fürs endlich eröffnetebekommen haben und vor allem jenen, die das Schloss am liebsten gleich wiederwürden, empfiehlt Philipp Hindahl ebendalls ineinen Besuch in der Ausstellung "Re-Move Schloss" im gegenüberliegenden "Spreeufer" mitgegen den Museumsbau: "Der Künstler Johannes Paul Raether stellt in einem satirischen Video Pläne vor,nach Art des Stadtschlosses zu, inklusive der neuen Reichskanzlei. Das Designbüro Schroeter und Berger hat Postkarten und Aufkleber gestaltet, und im Schaufenster läuft das Kampagnenvideo der Coalition of Cultural Workers Against the Humboldt Forum: 'Defund the Humboldt Forum'. '', heißt es da, würden im Verband mit alten und neuen Antidemokraten Unmengen von Steuergeldern verschlingen. Der Protest ist vielstimmig. Es geht umund, es geht um Raubkunst und das Kreuz auf der Kuppel des Neubaus." Im bespricht Anna Thewalt die Ausstellung.Eineerkennt Stefan Trinks in derim Duisburger Lehmbruck-Museum in der Ausstellung . Alles ist Skulptur", die den Parallelen der beiden Künstler nachspürt: "Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten ist die Grundüberzeugung, dass im Scheitern eineliegt, vermittelt durch Kunst und Kultur. Beide versuchten, ihre Traumatisierungen und, bei Lehmbruck der Erste Weltkrieg, bei Beuys der Zweite, in Kunst zu verwandeln. Ein unkriegerischeres 'Kriegerdenkmal' als Lehmbrucks 'Gestürzter' mit seinem Dolch in der Hand lässt sich jedenfalls nicht denken. Schräg dahinter zum Gerade-noch-Zusammensehen ist eine unbetitelte Installation Beuys' von 1971 aufgebaut. Ein bronzenesliegt wie ein Siegel auf einer hölzernen Munitionskiste, über die diagonal eine brutal gestutzte Fichte mit einer Berglampe aufragt. Die Natur ist hier wie so oft bei Beuys Stellvertreterin für einen im Krieg 'Gestürzten', die Fichte speziell steht bei ihm für Tod, das Kreuz allgemein für Leben und Heil."Außerdem: Der Porno-Streamingdienstzeigt unter der Kategorie "Classic Nudes" unter anderem Aktgemälde vonoder, die Werke werden vonnachgestellt. Dieprüfen derzeit eine Klage gegen die Plattform, meldet Oliver Meiler in der: "Es liege eine "sehr schwerwiegendevor. Oder anders: Pornhub, mit Büros in Kanada und Steuersitz in Luxemburg, 460 Millionen Dollar Jahresumsatz, zeigt die Bilder, ohne dafür zu bezahlen." (Mal nebenbei:, war der nicht schon mehr als siebzig Jahre tot? ein paar der völlig harmlosen Bilder kann man hier sehen.) Im schaut sich Stuart Jeffries die, die es auf diefür den Art Fund Museum of the Year-Preis geschafft haben, an. In der schreibt Oliver Koerner von Gustorf den Nachruf auf den KünstlerBesprochen werdenBuch "Aktau, Bildphänomene einer Plattenbaustadt in der kasachischen Steppe" ( taz ) und die Ausstellung "Pop Punk Politik - Die 1980er" in der Münchner Stadtbibliothek ().