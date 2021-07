Insa Wilke arbeitet sich für diedurch das Schaffen vonund stößt dabei auf eine Autorin, die in ihren gesellschaftlichen Wortmeldungen eine Sachlichkeit in der Gestaltung demokratischer Prozesse anmahnt, die sie in ihren Romanen selber kaum einlöst: "Ihr Handeln als Autorin widerspricht den politischen Forderungen, die sie immer wieder formuliert. Während sie 'die' Medien als Heuchler angeprangert und ihnen pauschalunterstellt, setzt sie die eigenen Figuren auszusammen und operiert in jedem neuen Buch mit dem. ... Ist es lauter, Politik und Journalismus nicht zuzugestehen, durch unlautere Mittel eine Wirkung zu erzielen, solche Mittel aber in seiner Literatur selbst einzusetzen?funktioniert eben auch in der Literatur, weil man seineso schön zwischen den Buchdeckeln ausleben kann."Fremd bleiben vor der "", in die wir geboren werden und an die wir uns im Laufe gewöhnen - das ist die hervorstechendste Qualität der Texte des frischgebackenen Büchnerpreisträgers schreibt sein Schriftstellerkollege in einer nachgereichten Glückwunschnotiz in der: Toll an Setz' Texten ist für ihn, "dass man eine Ahnung davon bekommt, was es bedeuten würde, nie diese Gewöhnung durchlaufen zu haben, sondern sich dauerhaft über den Menschen undzu wundern, über jede Form der Interaktion, über jede mutmaßliche Normalität, die nicht abgeschafft wird, obwohl sie doch so offensichtlich falsch ist. ... Dieser, wo trennscharfe Beobachtung, Zartheit und Dummheit zusammenfallen wie auf einem Jahrmarkt" habe Guse immer am meisten fasziniert.in Berlin mag nun zwar auch weiterhin ein Ehrengrab mit besonderer Pflege sein, ärgerlich findet-Feuilletonchef Jürgen Kaube die Argumentation des Berliner Senats dennoch, die ihren ursprünglichen Beschluss mit mangelndem Interesse der "" begründete, daneben aber neue Ehrengräber ausrief, darunter etwa eines für den wohl wirklich nur Spezialisten bekannten Filmwissenschaftler Karsten Witte. "Lyrik ist unter allen Gattungen der Kunstproduktion diejenige, die bestenfalls auf eine, aber kaum je auf eine allgemeine rechnen darf. ... Die Frage kann nicht sein, ob Oskar Loerke ein fortlebendes Andenken durch die Berliner Stadtbewohner erfährt. Die Frage kann nur sein, ob er ein solches Andenken." So stellt sich Kaube auch die Frage, ob "die Kulturverwaltung ein Verhältnis zur Kultur hat.? Traut sie sich Urteile zu, die sie nicht den Massenmedien entnimmt?"Weitere Artikel: Im verschafft sich Gregor Dotzauer einen Überblick über die Reaktionen auf "Midcult" -Essay ( unsere Resümees ), die an "Baßlers gedankliche Schärfe" allesamt nicht rankommen, "weil ihnen genau jener Sinn fürfehlt, die seine Polemik so stark macht." Im Literaturfeature von porträtiert Siegfried Ressel den Schriftsteller . In der-Reihe der wirft Matthias Alexander einen Blick auf die Versuche von Diktatoren, die "Commedia" für die eigene Sache dienstbar zu machen, und Eckhart Grünewald erzählt von der Rezeptionsgeschichte des Werks. Insbesondere derwidmet sich Karlheinz Stierle sehr ausfürlich im "Literarischen Leben" derBesprochen werden unter anderemDebütroman "Der Himmel vor hundert Jahren" ( taz ),"Der versperrte Weg" ( FR ),"Raumfahrer" (Welt),"Das Leben ist ein vorübergehender Zustand" ( SZ ) und"Es ist immer so schön mit Dir gewesen" (FAZ).