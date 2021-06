In der neuen Ausgabe von umkreist Cristina Nord, die frühere-Filmredakteurin und gegenwärtig Leiterin des Forums der Berlinale, in einem Essay, wieihrenhat. Anlass: Eine Wiederbegegnung mitEighties-Thriller "Thief", in der eine Szene sie heute wohl mehr verstört als vor #MeToo: "Mein Schauwerte liebendes Auge hätte sich mit meinem feministischen Auge heftiger gestritten. 2020 schließen sich beide Augen in einer. Es ist zu viel passiert, als dass ich die Misogynie abspalten und das ästhetische Raffinement feiern oder mich mit der These von der hochgradigen Fiktionalität des Genre-Kinos trösten wollte." Früher habe sie Sexismen auch mal ausblenden können. Hätte sie das nicht getan, "ich hätte riskiert, den Kopf für nichts anderes mehr frei zu haben. Eine solche Reduzierung wollte ich mir niemals antun, genauso wenig, wie ich das Kino unter einen ideologischen Generalverdacht stellen wollte. Zugleich ist ein Ausblenden, so taktisch es auch gefasst ist, immer ein Ausblenden, und manchmal ist der Status Quo, als dass er sich leugnen ließe."Außerdem: Die Schriftstellerin erinnert sich inan das Kino Corso in ihrer Heimatstadt Stuttgart, wo sie gelernt hat, "inwiefernzusammengehören". Thomas Abeltshauser freut sich imüber die, die in gelöster Stimmung über die Freilichtbühne ging: "Sommerflair unterm Sternenhimmel, luftige Klamotten und Liegestühle, es wurde sogar geraucht." Ralf Schenk berichtet im Filmdienst von derin Graz. Esther Buss wirft imeinen essayistischen Blick auf die Videoarbeiten von. Die "Lange Nacht" des widmet sich 50 Jahren "". Fritz Göttler ( SZ ) gratuliertzum 80. Geburtstag. In derstellt Bert Rebhandl das Berlinale-Programm "Fiktionsbescheinigung" vor, das "einenauf Deutschland" wirft sowie "marginalisierte Positionen" privilegiert, und hofft auf aufklärerische Wirkung für die Filmkultur.Besprochen werden"Zustand und Gelände" ( Artechock Filmdienst , mehr dazu hier ),Science-Fiction-Film "Chaos Walking" ( Artechock FAZ ),während dem Lockdown in Eigenregie in den eigenen vier Wänden entstandenes Netflix-Comedy-Special "Inside" ( Welt ),"Shiva Baby" ( Artechock ),in italienischen Klischees badende Pixar-Film "Luca" ( ZeitOnline ), die-Serie "Ich bin Sophie Scholl" ( Jungle World ) und die-Serie "Physical" ( ZeitOnline FAZ ).