Werner Haftmann und Arnold Bode bei der Eröffnungsfeier der documenta 3, 1964. documenta archiv © Wolfgang Haut, Frankfurter Allgemeine Zeitung

In der stellen Jörg Häntzschel und Catrin Lorch den neuen Leiter des Berliner Hauses der Kulturen der Welt vor, den aus Kamerun stammenden, konzentrieren sich dabei aber mehr auf seinen Lebenslauf als auf die Kunst, für die er steht. Konkreter wird in derSwantje Karich, die sich an erinnert : "Ndikung, so viel wurde damals klar, steht für den Typus Kurator, der sich als Gegengewicht zur 'herrschenden Gesellschaft' sieht. In der inhaltlichen Wirkung jedoch blieb er stets seltsam blass. Nur ein Beispiel: Für 'Every Time A Ear di Soun' sendete er zur Documenta- aus Griechenland, Kamerun, dem Libanon, Indonesien, den USA und Deutschland. Nette Idee. Das Programm wurde imübertragen. Das Ergebnis aber war vollständig verquast, weil man diekonnte, nie wusste, was das wirre Gerede überhaupt soll. Dieder Kuratoren hat der Documenta damals massiv geschadet. Hoffnung gibt es dennoch: Ndikung könnte sich im HKW als guter Manager und Netzwerker erweisen." Karich weist auch darauf hin, dass Ndikung das Papier der "Initiative gg 5.3. Weltoffenheit" sowie das darauf folgende Künstlerpapier unteschrieben hat, die BDS-Positionen Raum geben wollen.





Dass eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin dieerzählt und dabei die weggedrückten Seiten mit in den Blick nimmt, wie die SS-Mitgliedschaft und die Kriegsverbrechen des Documenta-Mitbegründers, findet Andreas Kilb in dererstmal löblich. Aber ganz zufrieden ist er mit der Ausstellung dennoch nicht: Die Documenta 1 "wolltesein. Darin lag ihr Versäumnis wie das der frühen westdeutschen Kunstpolitik überhaupt. Mit der Documenta 2 hielt dann das Politische in Gestalt derin Kassel Einzug. Die Abstraktion wurde, von Haftmann gepriesen, alszur Leitkunst des Westens. Aber auch dieses Dogma zerbrach, als 1977 die DDR-Staatskünstler nach Kassel kamen, Sitte, Tübke, Heisig, Mattheuer. Insofern bildete die Documenta immer exakt dieab." Kilb hätte sich gewünscht, dass die Ausstellung sich von der Chronologie löst und an Beispielen zeigt, wie sehr die "Dialektik von Kunst und Politik" noch jede Documenta geprägt hat. "Stattdessen dehnt sie sich in die Breite ihres Gegenstands, ohne ihn dabei in mehr als nur groben Umrissen fassen zu können."Diehat Hanno Rauterbergs Artikel zur Ausstellung online nachgereicht , der es ähnlich sieht wie Kilb, wenn er schreibt: "Abstraktion galt Haftmann als, und was nicht abstrakt war, schien gestrig. Figürlich-realistisch malte man schließlich in der DDR, und die hielt man für bekämpfenswert. So besaß das Ideal der autonomen Abstraktion in Wahrheit enge Grenzen. Sie verliefen entlang des Eisernen Vorhangs. Dieses Dogma, dem zufolgeauch ästhetisch wertvoll sein kann, prägt die Documenta bis heute. Und prägt auch den Kanon in vielen westdeutschen Museen."Weitere Artikel: In der überlegt Christian Saehrendt, warumletztendlich scheiterte. Philipp Meier überlegt in dernach dem Besuch der Ausstellungin der Zürcher Kunsthalle , wie man eigentlich Kunst erkennt. In dermeint Stefan Trinks: nur eine Infrarot-Aufnahme können klarstellen, ob eine Tafel destatsächlich von Dürer ist. Und Victor Sattler stellt den Künstler vor, der sich mit Schwarmintelligenz beschäftigt.