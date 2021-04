Das "Lovemobil" aus Elke Lehrenkrauss' gleichnamigem Film





Die Dokumentarfilmemacherin Grit Lemke und Ludwig Sporrer vom Dok.Fest München sprechen fürsehr ausführlich mit, deren maßgeblich von inszenierten Szenen getragener Dokumentarfilm "" in den letzten zwei Wochen die filmpolitischen Debatten bestimmt hat: Sie habe von vornherein ein Exposé für eine experimentellere, an filmischen Brüchen interessierte Arbeit eingereicht, sagt sie. Aber ihr Redakteur beimsei wenig ansprechbar gewesen: "Wir waren verabredet, es wurde abgesagt. Wenn es diese Kommunikation nicht gibt, kommt man nicht zu einer Atmosphäre, in der man mal ruhig am Tisch sitzt und redet. Weil immer alles schnell gehen muss. Nur. ... In meiner Pressemitteilung, die ich an die Redaktion geschickt hab, hatte ich geschrieben: Es ist eine künstlerische, dokumentarische Form und keine journalistische Dokumentation Und dann habe ich gesagt, das muss mit in die Programmankündigung,! Ich habe darauf bestanden, und sie haben es nicht gemacht. 'Das verstehen unsere Zuschauer nicht', wurde mir gesagt. Hätte ich den Film alsgekennzeichnet abgegeben, die hätten ihn mir rechts und links um die Ohren gehauen."Simone Gaul sieht im Fall "Lovemobil" auch eine schreibt sie auf. Weil keiner vorab wissen kann, was bei einem Dokumentarfilm tatsächlich geschieht und es entsprechend schwierig ist, vorab die Finanzierung einzuholen, werden entsprechende Exposés gerne mal auf knallig frisiert. "Irgendwo zwischen dem Anspruch an Authentizität, der Suche nach einer krassen Geschichte und den realen Produktionsbedingungen wird das Genre des Dokumentarischen." Nun "besteht die Hoffnung, dass wiedergeschaffen wird. Dass die Erwartungen an Dramatik und Emotionalität nicht noch weiter steigen. Einwäre schön. ... Eine Chance ist die neu entfachte Diskussion auch, weil Filmemacherinnen und Redakteure sich angewöhnen könnten, künftigzu arbeiten und genauer hinzuschauen, wie eigentlich produziert wird."Dieunterhält sich mitundvon derüber den "Lovemobil"-Fall. Der Unterschied zwischen Claas Relotius und Lehrenkrauss besteht darin, dass Relotious ein gut bezahlter Festangestellter deswar, während Lehrenkrauss eineist, betont Bernet. Binninger beklagt die wenigen Leuchtturm-Sendeplätze für dokumentarische Formen, während das weite Feld für Dokusist, also "mit vorformulierten Ansprüchen an Form und Inhalt verbunden. ...In unserem Bereich zählen, obwohl das völlig absurd ist. Die Quote an sich ist absurd. Wir brauchen Vertrauen in Autorinnen und Autoren und dokumentarisches Arbeiten und darin, dass man den Zuschauern etwas zumuten kann,. Wenn alle nur nochmachen, gibt es nur noch Netflix. Das ist nicht die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks."Weitere Artikel: Der übersetzt Lanre Bakares Reportage über Dreharbeiten aus dem Guardian . Christian Albrecht denkt aufüber die Renaissance vonaufnach. Tobias Kniebe staunt in dermit etwas Verspätung über die Studiotechnik der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian", bei der die Schauspieler vor einem in Echzeit manipulierbaren, mit den Kamerabewegungen synchronistertenagieren, was einen bis datoins künstliche Bild bringt. Ein Erklärvideo verdeutlicht die Technik:Besprochen werdenangeblich aufgezeigter, dort aber gerade offenbar nicht abrufbarer Film "Malmkrog" ( taz ), der Doku-Thriller "Der große Fake" über den-Skandal ( ZeitOnline ),"Big Lebowski"-Sequel "The Jesus Rolls" ( taz ) und Roland Ernsts Biografie über den Schauspieler taz ).