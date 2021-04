Sophie Taeuber-Arp: Bewegtes Kreisbild, 1934 Kunstmuseum Basel Martin P. Bühler

-Kritikerin Maria Becker schwelgt in Farben, Stoffen und Muster in der Ausstellung "Gelebte Abstraktion", mit der das Kunstmuseum Basel würdigt. Die Schweizer Künstlerin war eine Pionierin der Abstaktion und und des Handwerks, erklärt Becker: "Dabei verbindet sie die Moderne völlig zwanglos mit dem Geist der Tradition:, spielerisches Ornament und Konstruktion schliessen sich in ihren Arbeiten nicht aus, sondern verschmelzen zu einem persönlichen Stil. 'Nur wenn wir uns dabeiund versuchen, ganz wahr zu sein, wird es uns gelingen, Dinge von Wert, lebendige Dinge hervorzubringen und so daran zu arbeiten, einen neuen, uns entsprechenden Stil zu bilden', schrieb die Künstlerin 1922 über ihren Unterricht an der Gewerbeschule in Zürich."Hans-Jürgen Hafner und Kito Nedo blicken in derauf die Lage des, der nach dem Abgang von Udo Kittelmann, in Lockdown und Personalnot ein bisschen orientierungslos vor sich hindümpelt. Ungeklärt ist auch die Frage, ob das Museum überhaupt im Gebäude bleiben darf: "Auf-Anfrage zum aktuellen Verhandlungsstand erklärt ein Sprecher der Kulturstaatsministerin(CDU) erneut, dass die Verhandlungen zwischen der Bundesagentur für Immobilienaufgaben (BIMA) und der Eigentümerin des Hamburger Bahnhofs, der österreichische Immobiliengesellschaft CA Immo 'auf einem guten Weg' seien: 'Wir erwarten eine Entscheidung bis zum Herbst.' Zur Zukunft der Rieckhallen liefen 'ebenfalls Gespräche, deren Ergebnis offen ist'. Das klingt seltsam entspannt. Unterschätzt der Bund womöglich die Dringlichkeit der Lage? Einwäre nicht nur ein, sondern brächte ein fast unlösbares Logistikproblem für die Museumsleute mit sich."Weiteres: In derstaunt Rose-Marie Gropp, in welcher Geschwindigkeit sich der Kunstmarkt auf Online-Auktionen umgestellt hat: "Interessant ist noch, dass sich an der Spitze der Auktions-Zuschläge 2020 zwar die Höhe der Preise verringert hat, kaum aber die Künstler bewegt haben: Lautführt weiterhin mit deutlichem Abstand, vor, Picasso mit einem Umsatz von 245,4 Millionen Dollar." Und aufahnt Valentina di Liscia, dass sich der Hype um dieschon seinem Ende nähert: Vor sechs Wochen lag der Preis für ein NFT-Stück durchschnittlich bei 4.300 Dollar, vorgestern lag er bei 1.400 Dollar.Besprochen werden eine Schau "Tristes Tropiques" des Fotoreporterüber diein der New Yorker Jack-Shainman-Gallery Guardian ), eine Ausstellung mitKollwitz-Interpretationen in der Berliner Galerie Judin Tsp ), eine Schau mit Beständen der Deutschen Bank im Palais Populaire ( Berliner Zeitung ).