Lawrence Monsanto Ferlinghetti 1965. Foto: Elsa Dorfman unter cc-Lizenz

Ohnehätte es diewohl kaum gegeben. Jetzt ist der Dichter , Verleger und Buchhändler im gesegneten Alter von 101 Jahren gestorben. Schlagartig berühmt wurde er, als 1956 Sittenwächter den Prozess dafür machten,"Howl" verlegt zu haben. Mit dem "schönen blasphemischen Sarkasmus" seiner frühen Gedichte "ärgerte er dieund erfreute die auf Krawall gebürstete Subkultur", schreibt Frank Schäfer auf. "Die prosanahen, freien Verse von Walt Whitman und seinem Enkel im Geiste William Carlos Williams klangen darin nach, gefüllt mit einem betont unrhetorischen, umgangssprachlichen und durch den gängigen Jazzslang weiter profanisierten Idiom.? Ja, für eine junge Generation, die mit dem traditionellen Formalismus und dem Getue der Dichterpriester nichts mehr anfangen konnte. ... Der, der bereits zu Zeiten Whitmans und Thoreaus vergangen war, wird darin zu seinem Sehnsuchtsort und Gegenentwurf, dem er manchmal ein wenig naiv hinterhertrauerte."Bruno von Luz ergänzt in der: "Mit gesundem Sinn für Komik, einem hochentwickelten Sprachbewusstsein und einem noch schärferen Auge für die kommerziellen und sexuellenschrieb er Gedichte über den amerikanischen Alltag, die kalifornische Landschaft, über die rebellische Unruhe und den Nonkonformismus der Beats und die in Kalifornien einfallenden Dropouts." Zum offiziellen Literaturbetrieb ging er stets auf Distanz, weiß Jan Küveler in der: "sah Ferlinghetti nach, wenn sie für das, was landläufig als Poesie gilt, wenig übrig haben und vor Ödnis einpennen.." Weitere Nachrufe schreiben Harry Nutt ( FR ), Jan Wiele ( FAZ ) und Willi Winkler ().Im Literaturhaus Köln diskutierten die Kritikerin, die Verlegerin, der Leiter der Aktuellen Kultur beimund, Leiter der Kulturredaktion beim, über den. Man sprach vor allem aneinander vorbei, lautet Oliver Jungens Fazit in der: Um konkrete Fragen zu Aufgabe, Form und Entwicklung von Literaturkritik sei es kaum gegangen. "Die Radioverantwortlichen, die in nahezu jeder Antwort hervorhoben, dass der lineare Funk endlich (oder zumindest: 'first') digital und weniger elitär werden müsse, weil man sonst '' nicht mehr erreiche, hatten für derlei konkrete Problematik, die zumindest dem selbst aus der Literaturkritik kommenden Mentzer vertraut sein müsste, gar keine Zeit. Sie betonten, dass das 'Begleitmedium' Rundfunkwerden und diemüsse, was Gleba zu dem Einwurf hinriss, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der um die eigene Strahlkraft nicht mehr wisse, dürfe sich auch Impulse zutrauen." Von vielenin den Positionen der Radiomacher berichtet Julia Hubernagel in derund gibt zu bedenken: "Dass man Jüngere mit der Literaturkritik im Magazin nicht erreicht, könnte ganz praktische Gründe haben: Umsind diese Studierenden ohne Radiogerät ohnehin. ""Der Konflikt zwischen gesellschaftspolitischem und plattformkapitalistischem Denken, das um die eigentlich im RundfunkstaatsvertragRundfunkanstalten gerade tobt, liegt jetzt also offen zutage", fasst Felix Stephan in derdie Veranstaltung zusammen: "Wenn Wilke und Gleba von 'Öffentlichkeit' sprachen, hatten sie einevor Augen, die über die sozialen Zusammenhänge, denen sie ausgesetzt ist, im Bilde sein muss, um politisch handlungsfähig zu sein. Wenn Mentzer und Schaeffer von 'Öffentlichkeit' sprachen, ging es um, die es mitzu erreichen gelte."Weitere Artikel: Für unterhält sich Frank Meyer mit, die gerade ihren lang erwarteten Debütroman "Adas Raum" vorgelegt hat. Auch-Kritiker Michael Braun freut sich über die breite, von mehreren Ausgaben gestützte Wiederentdeckung der Barockdichterin : Zu erleben gibt es hier ", die vierhundert Jahre alt ist und zugleich aufregend modern." Diekommt gut durch die Coronakrise, berichtet Lars von Törne imBesprochen werden unter anderem"Reiz" ( taz ),"Jenseits der Literatur" (online nachgereicht von der FAZ ),"Der gefangene König" ( Freitag ),Comic "Tunnel" ( Tagesspiegel ),"Apropos Casanova" ( NZZ ),"Das bist du" () und"Fieber 17" ().