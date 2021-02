Eigentlich würdigt in seinem großen-Text ja das. Aber auf die Gegenwart von Kino und Film kommt der New Yorker Regisseur auch zu sprechen. Insbesondere die Rede vom "" stößt ihn ab, ein Wort, das mit dem Siegeszug der Streaminganbieter nun endgültig alles in sich vereint:gleichermaßen. "Das hat eine Situation geschaffen, in dem dem Publikum alles unter gleichen Wettbewerbsbedingungen präsentiert wird - was demokratisch aussieht, aber nicht ist. Wenn weitere Filmsichtungen von Algorithmen 'vorgeschlagen' werden und zwar auf der Grundlage dessen, was man bereits gesehen hat und was Thema und Genre hergeben, was passiert dann mit der Kunst des Kinos? Derist nicht undemokratisch oder 'elitär', ein Begriff, der längst zur Bedeutungslosigkeit abgenutzt ist. Er ist- man teilt etwas, was man liebt und einen inspiriert hat. ... Wir können uns aufs Filmgeschäft, wie es derzeit ist, nicht verlassen, wenn es umgeht. Im Filmgeschäft, welches nun das Geschäft visueller Massenunterhaltung ist, liegt die Betonung auf '-geschäft' und Wert beziffert sich allein in der Höhe des Betrags, der aus einem Produkt zu ziehen ist. In diesem Sinne ist so ziemlich alles von 'Sunrise' über 'La Strada' bis zu '2001und nunmehr bereit für die 'Kunstfilm'-Schiene einer Streamingplattform."Mark Peranson vom Auswahlkomitee der findet es im-Interview zwar ebenfalls "bedauerlich", wenn die Filmkritiker bei der in diesem Jahr gespreizt stattfindenden Berlinale im März Filme besprechen müssen, die das Festivalpublikum erstzu Gesicht bekommt. "Aber wenn das Publikum von Filmen liest, die auf anderen Festivals Premiere haben, wird es sie auch erstsehen. Die Presse braucht es jetzt im März, denn."In der widerspricht Arno Widmann Edo Reents energisch, der in dernachbehauptet hat, dass sichim Mainstream nicht verfangen würden ( unser Resümee ). Doch auch dem Mainstream wird der Mainstream schließlich irgendwann bleiern, wenn man sich etwa durchs Filmangebot der Öffentlich-Rechtlichen wühlt: "Natürlich hat kein Mensch etwas dagegen, dass es Filme gibt, in denen die Weltist, also alles sich darum dreht, dass die richtige Frau den richtigen Mann bekommt. Aber wennnichts anderes zu kennen scheinen, dann muss demwerden. Weilsonst fortwährend erklärt wird: Verschwinde, du hast hier nichts verloren."Weitere Artikel: Patrick Heidmann spricht in dermitüber dessen Dokumentarfilm "Kleines Mädchen" über ein. Für eine-Reportage zieht Sabine Seifert durch. In dergratuliert Patrick Bahners dem Filmhistorikerzum 80. Geburtstag.Besprochen werdenDebütfilm "You Deserve a Lover" und' Found-Footage-Film "Can't Get You Out of My Head" ( Perlentaucher ), auf Mubi gezeigter Film "Uppercase Print" ( Filmdienst ),Musikfilm "Music" ( Tagesspiegel ),' aufgezeigter Zeitreisefilm "16 Stunden Ewigkeit" ( FR ), der Netflix-Thriller "I Care A Lot" mit taz ), die DVD-Ausgabe von"Cronofobia" ( taz ) und' "Wonder Woman 1984" ( taz Standard ).