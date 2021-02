hat - erst als Funktionär in der Filmförderung, dann als Leiter der Berlinale - die hiesige Filmkultur wie kein zweiter geprägt, schreibt Lars Henrik Gass imnach Lektüre von Kosslicks Anekdotenschatz "Immer auf dem Teppich bleiben" . Nur positiv meint Gass das alles nicht: "Eine autonome kulturelle Filmförderung gibt es nirgendwo mehr in Deutschland, seitdem das System Kosslick zum Maßstab wurde. ... Die deutsche Filmbranche, angefixt durch, die zu immer mehr Filmen führt, die immer weniger Leute sehen wollen, reklamierte Zugriff auf 'ihr' Festival. Den hat sie bekommen, ebenso wie auf den Deutschen Filmpreis durch eine Filmakademie, in der seitdem Mehrheitsgeschmack statt fachlichem Verstand über Qualität entscheidet. Auf einmal liefenmit Beteiligung der deutschen Filmförderung bei der Eröffnung und im Wettbewerb der Berlinale. Dieserhat dem Festival und dem deutschen Film mehr geschadet als geholfen, was in diesem Land kaum einer bemerkt, weil Filmförderung hier bessere Filme gar nicht ermöglichen will."Die alten ""-Folgen werden beikünftig vorab mit einer kurzen Einblendung versehen, dass die darin gezeigten Klischees und Stereotype falsch gewesen seien und sind. Zensur? Cancel Culture? Bevormundung? Spaßbremse? Peter Praschl hält das in dereigentlich sogar für ziemlich erfrischend: Was wurde man von Hollywood und Co. im Leben nicht schon mit falschen Klischees belastet und in die Irre geführt? "Es ist eine, wenn sichdafür einmal. In Zeiten, in denen man noch nicht jede Gelegenheit zur Empörung wahrnahm, nannte man das noch:."Außerdem: Bert Rebhandl empfiehlt imdie Online-Retrospektivedes Filmarchivs Austria.Besprochen werden' aufgezeigter Film "Adolescentes" sowie"An Unusual Sommer" und"Intimate_Distances", die bei der Woche der Kritik laufen ( Perlentaucher ), eine Netflix-Doku über NZZ ), die-Serie "Tribes of Europa" ( NZZ ),"Bliss" ( Tagesspiegel ) und die Satire "I Care a Lot" mit Rosamund Pike ( SZ ).