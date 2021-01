Hin und weg ist-Kritiker Max Nyffeler von den ersten beiden Konzertfilmen des, die heute Abend durch ein drittes im Livestream ergänzt werden. Wobei, was heißt da schon "Konzertfilme"? Die Videos bestechen vielmehr "alseines Stücks Gegenwartsmusik", für die ordentlich Auftritt betrieben wurde. " Gedreht wurde in Schinkels sanierter Friedrichswerderscher Kirche in Berlin: "Die hier dauerhaft ausgestellten klassizistischen Skulpturen, säkularisierte Nachbilder antiker Götter, führen im Film einenmit der Musik: Mozarts 'Jupitersymphonie'. Wenn nur der extrem lange Nachhall nicht wäre! ... Überraschend klar, trotz der Aufnahme im Freien, klingt dagegen das kurze Bläser-Intermezzo von Adámek. Schauplatz ist der herbstlich kühle Wald, die acht in Mäntel und Jacken gehüllten Trompeter, Hornisten und Posaunisten guckenhinter den Bäumen hervor und legen sich auch mal ins Laub. Dabei wird immer geblasen. Die Szene wirkt." Den ersten Teil gibt es hier , die surrealen Szenen im zweiten Teil kann man hier sehen:Die Feuilletons gratulierenzum 90. Geburtstag. Ihr Leben und Schaffen hält eine "Lehrstunde" bereit und zwar in "Konsequenz, körperlicher Disziplin, eisigem Fleiß, sehr harter Arbeit am eigenen Können und Verzicht auf alle Starallüren zugleich", schwärmt Jan Feddersen in der. Populär wurde sie, "weil sie in ihrem Fach: singen in allen Tonarten, tanzen mit allen Schrittfolgen - für ihre Kolleg:innen gewiss furchteinflößend. Sie war der erste internationale Popstar (nicht nur) in der Bundesrepublik, immer populär, aber auch stets mit dem gewissen Flair." Und sie war in ihren großen Tagen mehr als die Schlagersängerin, auf die sie in Deutschland meist reduziert wird, erinnert sich Harry Nutt in der: "Sie sang Jazz und war eine der Ersten, die dennach Europa brachten." Dem schließt sich auch Manuel Brug in deran: Die Valente hat immerhin auch "einehingelegt. ... Sechs Sprachen spricht sie, in dreizehn hat sie gesungen, dabei mit versatiler Leichtigkeit undmehr als ein halbes Dutzend musikalischen Genres durchtänzelt - Schlager, Jazz, Swing, Scat, Blues, Chanson, Bossa Nova." Undbrachte sie einst den Samba bei:Außerdem: Wenn das Reisen für Musiker derzeit und wohl auch bis auf weiteres noch flachfällt, hat Merle Krafeld fürsie wenigstens nach Erinnerungen an ihre befragt . Für vergleicht Arno Lücker Aufnahmen von. Außerdem schreibt Lücker in seiner-Reihe über Komponistinnen überBesprochen wirdAlbum "Heaux Tales", auf dem laut ZeitOnline-Kritiker Daniel Gerhardt zwar "alles Kränkung, Bedauern und Verletzung ist", aber dafür klingt "dieses Gefühls- und Beziehungschaos" immerhin ziemlich gut.