" ist Helmut Maurós Artikel zurdesüberschrieben. Auch ansonsten gibt sich der Kritiker in seiner Zusammenfassung der Ergebnisse formulierfreudig: "wurde die sanfte Querflöte, der man in den letzten 400 Jahren nie Böses zutraute. Nun aber entpuppt sie sich als, noch weit vor der Trompete. ... Während die meisten Bläser den Luftstrom in ihr Instrument lenken, führt der Flötist die kanalisierte Atemluft knapp über die Öffnung im Mundstück in den Raum" und dadurch "gerät kaum ein Tröpfchen Aerosol in das Instrument, während einhingegen ungehindert in den Raum saust. Bei den Blechbläsern dagegen haben die Viren einen langen Weg, bis sie vom Mundstück durch allerlei Windungen, wo sie zum Teil auch noch kondensiert liegen bleiben, am Ende durch den Schalltrichter nach außen stieben."-Kritiker Daniel Gerhardt hat viel Freude daran, wieauf ihrem heiß erwarteten Debütalbum dieaufs Korn nimmt: So ballert sie jedenfalls ziemlich angriffslustig gegen den ganzen Katalog an Männlichkeitsbildern, mit denen der Hip-Hop aufwartet. Der Song "'Shots Fired' rechnet mit blinder Loyalität und dem szeneinternen Opportunismus vieler Fans und Protagonisten ab. Es macht sich über dielustig und verweist auf die Probleme mit, die sowohl Rap-Welt als auch Restgesellschaft prägen. Noch immer werde vor allem schwarzen Frauen nicht geglaubt, die Opfer eines Angriffs geworden sind." Auch Nadine Lange vom ist im Glück : "Ihre Raps sind, ihr Flow von einer beeindruckenden Lässigkeit. ... Genau wie auf ihren ersten EPs strotzt die Rapperin nur so vor."Weitere Artikel: Bernd Pickert berichtet in dervon den Protesten ingegen die Inhaftierung des Rappers. Nadja Dilger hat für dieden Komponisten und Musiker getroffen . In der erinnert Hans-Jürgen Schaal an den KomponistenBesprochen werdenBuch "Das Arbeitende Konzert", in dem der Komponist über seine Arbeit nachdenkt ( Tagesspiegel ) und "Votive", das Debütalbum der transmedialen Künstlerin, die ihre gothic-inspirierten Popsongsanbietet ( Standard ). Wir hören rein: