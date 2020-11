Vor fünfzig Jahren nahm sich der japanische Schriftsteller in einem öffentlichen Akt als Abschluss eines gescheiterten nationalistischen Putschversuches das Leben. "Mishimas Neugier kannte keine Moral", schwärmt Fabian Thunemann in der: "Sie schuf einen, bei dem Leben und Werk zum Gesamtkunstwerk verschmolzen." Dialektischer geht Arno Widmann in dervor: 1970, da war er selber noch bei den 68ern und Maoisten dabei. "Mishimas Fanal hätte ich wegschieben können als", doch dieser Autor "interessierte mich. Es war seine, seine, die einen wichtigen Nerv traf in mir", denn "Mishima half mir abzurücken von der Idee,zu halten. ... Dazu die erotische Aufladung der Aktion, indem er seinen Freund ihn töten lässt. Das stellte die 68er-Vorstellung von derebenso sehr in Frage wie die Idee der Politisierung des Ästhetischen. Mishimas Aktion war ein Menetekel. Es diente alsgegen die allerverrücktesten Vorstellungen, die die radikale Linke damals hegte."Weitere Artikel: Tagesspiegel und Berliner Zeitung melden, dass die Schriftstellerin den Preis des Vereins der Deutschen Sprache ablehnt, da deren Bundesvorsitzendesich angeblichäußere. Sabine Kebr erinnert iman die Debatten, dieRoman "Regine Haberkorn" 1955 nach sich gezogen hat.-Kritiker Gustav Seibt liest in Gabriele Radeckes und Robert Rauhs Buch "Fontanes Kriegsgefangenschaft", wiein Frankreich in Gefangenschaft geriet und dem Tod entkam. In den "Actionszenen der Weltliteratur" schreibt Gisela Trahms über das turbulente Leben von Autor Hans Hütt berichtet in derdavon, wie ihm dasredenschwingend im Schlaf erschien.Besprochen werden unter anderemErzählband "Grundlagenforschung" ( taz ), der vonherausgegebene Band "Schreibtisch mit Aussicht" mit Texten von Schriftstellerinnen über ihre Arbeit ( Tagesspiegel ), der Band "Dichtungen und Briefe" aus der Werkausgabe Standard ),"Minarett" ( NZZ ),Manga "Benkei in New York" ( Tagesspiegel ),"Flussabwärts gegen den Strom" ( NZZ ),Erzählband "Ladies" mit frühen Geschichten () undLyrikband "Irdischer Dunst" ().